 ‘Dünya’ saatine Beşiktaş desteği – Fotomaç – 25 Mart 2017
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    25 Mart 2017, Cumartesi
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    ‘Dünya’ saatine Beşiktaş desteği

    ‘Dünya’ saatine Beşiktaş desteği
    2007 yılından bu yana tüm dünyada aynı gün gerçekleştirilen 'Dünya Saati' kampanyasına bu yıl Beşiktaş da katılıyor. İklim değişikliğine dikkat çekmek için 25 Mart Cumartesi (bugün) Türkiye'nin en iyi statlarından 'nın ışıkları 20.30- 21.30 saatleri arasında bir saatliğine kapanacak.
    1. 25 Mart 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 23:33
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