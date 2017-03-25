Dudu'dan Kartal'a yeşil ışık
Beşiktaş’ın transfer listesinde yer alan Palmeiras’ın 25 yaşındaki orta saha oyuncusu Dudu, siyah-beyazlıların teklifine “Bu sezon bittikten sonra gelebilirim” yanıtını verdi.
117 MAÇTA 27 GOL ATTI
Palmeiras kulübünün gelen teklifle ilgili olarak Dudu'yu haberdar ettiği, yıldız oyuncunun da tekrar Avrupa'ya gitmek istediği ifade edildi. Fakat, Palmeiras'ın hem Paulista Ligi'nde hem Libertadores'te lider olması nedeniyle, Dudu'nun Beşiktaş'a "Ocak 2018'de gelirim" dediği yazıldı. Palmeiras Sportif Direktörü Alexandre Mattos'un, Dudu'nun bu tutumu karşısında Beşiktaş'a benzer bir cevap verdiği ve "Ocak 2018'te tekrar görüşelim" dediği notu düşüldü. Ocak 2015'te D.Kiev'den Palmeiras'a 3 milyon euro karşılığında transfer olan 25 yaşındaki sol açık Eduardo Pereira Rodrigues (Dudu); Palmerias formasıyla çıktığı 117 resmi maçta 27 gol atarken, 20 de asist yaptı. Orta alanın sağ ve sol kanadında oynayan tecrübeli futbolcu, Brezilya Milli Takımı'nın da son dönemde yıldızını parlatan ismi olarak dikkat çekiyor.
- 25 Mart 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 02:05
- Junior Alonso sürprizi
Toplam 1
Yorum
Bence Elde Stoper Stoper oynabillecek Adamlar hepsi dönerse ve kiralik giderse Milosevic,Franco,Tosic,Marcelo,Rhodolfo,Necip,Mitrovic,
- Gökhan İnler İtalya yolcusu
Toplam 1
Yorum
Bence Anlamiyorum Oguzhan bu Sezon ne Gösterdi oynatiyorsunus ama Bence cok Daha verimli olabillecek Inler Forma yok
- Cenk Tosun: Hocam gol at bana gel dedi
Toplam 2
Yorum
Bence Evde Aslinda bögle Takimlara 2-0 Yetmez 4-0 5-0 yapacaksin class göstereceksin Korksunlar bizden
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