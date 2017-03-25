 Dudu'dan Kartal'a yeşil ışık – Fotomaç – 25 Mart 2017
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    25 Mart 2017, Cumartesi
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    'dan Kartal'a yeşil ışık

    Dudu'dan Kartal'a yeşil ışık

    ’ın transfer listesinde yer alan ’ın 25 yaşındaki orta saha oyuncusu , siyah-beyazlıların teklifine “Bu sezon bittikten sonra gelebilirim” yanıtını verdi.

    Yeni sezon transfer çalışmalarına start veren 'ın ilk durağı Brezilya oldu... Siyah- beyazlıların hedefinde de Palmeiras'lı Dudu var. Scout ekibinden Gökhan Keskin'in daha önce izleyerek olumlu rapor verdiği 25 yaşındaki genç yıldızın, Beşiktaş'tan gelen teklife olumlu yaklaştığı ifade edildi. Brezilya basınında yer alan haberde; Beşiktaş'ın için 'a kayda değer bir teklif yaptığı ancak Brezilya kulübünün yıldız oyuncusu için düşündüğü rakamın altında bir teklif olduğu belirtildi. Beşiktaş'ın Palmeiras Sportif Direktörü Alexandre Mattos ile masaya oturduğu ve görüşmeleri aralıksız sürdürdüğü bilgisi verildi.

    117 MAÇTA 27 GOL ATTI
    Palmeiras kulübünün gelen teklifle ilgili olarak Dudu'yu haberdar ettiği, yıldız oyuncunun da tekrar Avrupa'ya gitmek istediği ifade edildi. Fakat, Palmeiras'ın hem Paulista Ligi'nde hem Libertadores'te lider olması nedeniyle, Dudu'nun Beşiktaş'a "Ocak 2018'de gelirim" dediği yazıldı. Palmeiras Sportif Direktörü Alexandre Mattos'un, Dudu'nun bu tutumu karşısında Beşiktaş'a benzer bir cevap verdiği ve "Ocak 2018'te tekrar görüşelim" dediği notu düşüldü. Ocak 2015'te D.Kiev'den Palmeiras'a 3 milyon euro karşılığında transfer olan 25 yaşındaki sol açık Eduardo Pereira Rodrigues (Dudu); Palmerias formasıyla çıktığı 117 resmi maçta 27 gol atarken, 20 de asist yaptı. Orta alanın sağ ve sol kanadında oynayan tecrübeli futbolcu, Brezilya Milli Takımı'nın da son dönemde yıldızını parlatan ismi olarak dikkat çekiyor.

    1. 25 Mart 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 02:05
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