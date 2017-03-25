Divan Kurulu toplanıyor
- 25 Mart 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 23:33
- Fener’de yaşlılar el üstünde
Toplam 1
Yorum
mehmet Bu aslan parçalarına hiç bir zaman eşit şans verilmiyor ama ben haksızlık yapılan bu kalbi temiz gençlerin ahının tuttuğuna 100% inanıyorum
- Obradovic'in öğrencileri düşüşte
Toplam 3
Yorum
şahinim diyor ki Takım düşüşte hoca ne yapsın...öncelik avrupalılar gibi profesyonelşilmeli-kafaca
- Milli 'Cenk'aver
Toplam 15
Yorum
ELEŞTİRİ 2 Volkan, İsmail, Ömer oynamamalı. Oynayabilecek daha iyi oyuncular var. Saçma tercihler ve dizilişle 2-0 kazandık.
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