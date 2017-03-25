 Divan Kurulu toplanıyor – Fotomaç – 25 Mart 2017
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    25 Mart 2017, Cumartesi
    OYUN ENGLISH

    Divan Kurulu toplanıyor

    Divan Kurulu toplanıyor
    Kulübü, İstanbul 16. Sulh Hukuk Mahkemesinin, kulüp divan kurulunun en kısa sürede seçimli toplantıya gitmesine hükmettiğini açıkladı. Yapılan açıklamada, mahkemenin aldığı karar neticesinde, üyelerden Aram Sarafoğlu, Şükrü Hikmet Bozanoğlu ve Ali Okyar'ın, seçim gündemli olarak olağanüstü kongre çağrısı yapmak üzere görevlendirildiği kaydedildi.
    1. 25 Mart 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 23:33
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Divan Kurulu toplanıyor haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.