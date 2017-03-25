Demba Ba'ya tedbir

Beşiktaşlı futbolcu Demba Ba, belinde yaşanan sakatlık sebebiyle Astra Giurgiu ile yapılan hazırlık maçında kadroya alınmadı.

Çin ekibi Shanghai Shenhua'da yaşadığı kaval ve baldır kemiği kırıklığı sakatlığını atlatan ve devre arasında da kiralık olarak Beşiktaş'a transfer olan Demba Ba'nın bugün siyah-beyazlı formasına kavuşması bekleniyordu.



Başarılı golcünün hafta içerisinde yaşadığı sakatlık bugün maç oynamasına engel oldu. Demba Ba'nın belinde ağrılar hissettiği ve Teknik Direktör Şenol Güneş'in tedbir amaçlı sahaya sürmediği öğrenildi. Siyah-beyazlı golcünün hafta içerisinde yapılacak olan idmanlarda özel tedavi teknikleriyle antrenan yapması bekleniyor.