Demba Ba'ya tedbir
Beşiktaşlı futbolcu Demba Ba, belinde yaşanan sakatlık sebebiyle Astra Giurgiu ile yapılan hazırlık maçında kadroya alınmadı.
Başarılı golcünün hafta içerisinde yaşadığı sakatlık bugün maç oynamasına engel oldu. Demba Ba'nın belinde ağrılar hissettiği ve Teknik Direktör Şenol Güneş'in tedbir amaçlı sahaya sürmediği öğrenildi. Siyah-beyazlı golcünün hafta içerisinde yapılacak olan idmanlarda özel tedavi teknikleriyle antrenan yapması bekleniyor.
- 25 Mart 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 16:03
- Gökhan İnler İtalya yolcusu
Toplam 10
Yorum
İnler Güzel oyuncu bence göndermemek lazım bir boşluk olursa o boşluğu çok güzel dolduruyor
- Gökhan İnler İtalya yolcusu
Toplam 10
Yorum
karakartal türkiyede bu adam gibi geriden ileriye isabetli uzun pas kesebilen bir adam yok fizik olarakta iyi durumda bence iyi bir alternatif. kalmalı
- Geçti o günler!
Toplam 14
Yorum
mehmet Fenerbahçe taraftarı olarak biz de UEFA kupasını kazanalım derken kastettiğimiz bu değildi.
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