Caner ve Ersan'lı Beşiktaş kaybetti
Beşiktaş, milli maçlar nedeniyle lige verilen arada Romanya 1. Lig ekiplerinden Astra Giurgiu ile yaptığı hazırlık maçını 3-1 kaybetti.
Astra Giurgiu'ya galibiyeti getiren goller 41'de Fabian Andrei Ionita, 45'te Sergiu Buş ve 63'te Alexandru Stan'dan gelirken, temsilcimizin tek golünü 89. dakikada Sedat Şahintürk kaydetti.
MAÇTAN NOTLAR
Siyah-beyazlılarda, Çin ekibi Hebei China Fortune'dan devre arasında kiralanan Ersan Adem Gülüm ve sakatlığı nedeniyle uzun süredir oynayamayan Caner Erkin ilk 11'de forma giydi.
Ersan yeniden Dolmabahçe'de
Geçen sezonun devre arasında Çin'in Hebei China Fortune ekibine transfer olan Ersan Adem Gülüm, 13 ay sonra yeniden siyah-beyazlı formayı giydi.
Bu sezonun devre arasında kiralık olarak siyah-beyazlı takıma dönen tecrübeli stoper, teknik direktör Şenol Güneş tarafından Astra Giurgiu maçında görevlendirildi.
Caner Erkin 153 gün sonra
Spor Toto Süper Lig'in 8. haftasında oynanan Antalyaspor maçının 79. dakikasında aşil tendonu kopan Caner Erkin, 153 gün sonra siyah-beyazlı formaya kavuştu.
23 Ekim 2016 tarihinden beri futboldan uzak kalan tecrübeli oyuncu, yaklaşık 5 aylık aranın ardından Astra Giurgiu maçıyla sahalara döndü.
Taraftarlar 5 ay aradan sonra formasına kavuşan Caner Erkin'e büyük ilgi gösterdi. Siyah-beyazlı taraftarlar, 72. dakikada yerini Sedat Şahintürk'e bırakan tecrübeli futbolcuyu oyundan çıkarken alkışladı.
Demba Ba tedbir amaçlı oynatılmadı
Beşiktaş'ın devre arasında Shanghai Shenhua takımından kiralık olarak kadrosuna kattığı Demba Ba'nın belinde hissettiği ağrı maçta oynamasını engelledi.
Senegalli forvet, teknik direktör Şenol Güneş tarafından tedbir amaçlı olarak Astra Giurgiu karşısında oynatılmadı.
Tolga Zengin'e tepki
Beşiktaşlı taraftarlar, maçta Astra Giurgiu'nun attığı ikinci ve üçüncü gollerin ardından kaleci Tolga Zengin'e tepki gösterip siyah-beyazlı ekibin İspanyol kalecisi Fabricio lehine tezahüratlar yaptı.
- 25 Mart 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 17:49
- Tolga Zengin'e tribünlerden tepki
Toplam 1
Yorum
123457 olur öylee hatalar o da bizim kalecimiz
- Geçti o günler!
Toplam 19
Yorum
kartalosman kim hesap soracakki hepsi azizin yaverleri..hesap soranlar kulüpten kovuluyor hemen
- Gökhan İnler İtalya yolcusu
Toplam 12
Yorum
taraftar Şans verildi olmadı olmıyorsa fazla israra gerek yok.Genç necip gibi kuvvetli ilerde iyi olabilecek bir oyuncuya şans tanınsa daha iyi.
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