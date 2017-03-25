Caner ve Ersan'lı Beşiktaş kaybetti

Astra Giurgiu'ya galibiyeti getiren goller 41'de Fabian Andrei Ionita, 45'te Sergiu Buş ve 63'te Alexandru Stan'dan gelirken, temsilcimizin tek golünü 89. dakikada Sedat Şahintürk kaydetti.



MAÇTAN NOTLAR

Siyah-beyazlılarda, Çin ekibi Hebei China Fortune'dan devre arasında kiralanan Ersan Adem Gülüm ve sakatlığı nedeniyle uzun süredir oynayamayan Caner Erkin ilk 11'de forma giydi.

Ersan yeniden Dolmabahçe'de

Geçen sezonun devre arasında Çin'in Hebei China Fortune ekibine transfer olan Ersan Adem Gülüm, 13 ay sonra yeniden siyah-beyazlı formayı giydi.

Bu sezonun devre arasında kiralık olarak siyah-beyazlı takıma dönen tecrübeli stoper, teknik direktör Şenol Güneş tarafından Astra Giurgiu maçında görevlendirildi.







Caner Erkin 153 gün sonra

Spor Toto Süper Lig'in 8. haftasında oynanan Antalyaspor maçının 79. dakikasında aşil tendonu kopan Caner Erkin, 153 gün sonra siyah-beyazlı formaya kavuştu.

23 Ekim 2016 tarihinden beri futboldan uzak kalan tecrübeli oyuncu, yaklaşık 5 aylık aranın ardından Astra Giurgiu maçıyla sahalara döndü.

Taraftarlar 5 ay aradan sonra formasına kavuşan Caner Erkin'e büyük ilgi gösterdi. Siyah-beyazlı taraftarlar, 72. dakikada yerini Sedat Şahintürk'e bırakan tecrübeli futbolcuyu oyundan çıkarken alkışladı.





Demba Ba tedbir amaçlı oynatılmadı

Beşiktaş'ın devre arasında Shanghai Shenhua takımından kiralık olarak kadrosuna kattığı Demba Ba'nın belinde hissettiği ağrı maçta oynamasını engelledi.

Senegalli forvet, teknik direktör Şenol Güneş tarafından tedbir amaçlı olarak Astra Giurgiu karşısında oynatılmadı.



Tolga Zengin'e tepki

Beşiktaşlı taraftarlar, maçta Astra Giurgiu'nun attığı ikinci ve üçüncü gollerin ardından kaleci Tolga Zengin'e tepki gösterip siyah-beyazlı ekibin İspanyol kalecisi Fabricio lehine tezahüratlar yaptı.