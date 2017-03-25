Caner Erkin geri döndü!
Beşiktaş, Milli Takım maçları nedeniyle verilen arada Rumen ekibi Astra Giurgiu ile hazırlık maçında karşılaştı. Siyah-beyazlı takım rakibine 3-1 yenilmekten kurtulamadı.
Spor Toto Süper Lig'in 8. haftasında oynanan Antalyaspor maçının 79. dakikasında aşil tendonu kopan Caner Erkin, 153 gün sonra siyah-beyazlı formaya kavuştu.
23 Ekim 2016 tarihinden beri futboldan uzak kalan tecrübeli oyuncu, yaklaşık 5 aylık aranın ardından Astra Giurgiu maçıyla sahalara döndü.
- 25 Mart 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 19:30
- Tolga Zengin'e tribünlerden tepki
Toplam 1
Yorum
123457 olur öylee hatalar o da bizim kalecimiz
- Geçti o günler!
Toplam 19
Yorum
kartalosman kim hesap soracakki hepsi azizin yaverleri..hesap soranlar kulüpten kovuluyor hemen
- Gökhan İnler İtalya yolcusu
Toplam 12
Yorum
taraftar Şans verildi olmadı olmıyorsa fazla israra gerek yok.Genç necip gibi kuvvetli ilerde iyi olabilecek bir oyuncuya şans tanınsa daha iyi.
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