 Beşiktaş-Lyon brifingi UEFA’dan – Fotomaç – 25 Mart 2017
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    25 Mart 2017, Cumartesi
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    - brifingi UEFA’dan

    Beşiktaş-Lyon brifingi UEFA’dan

    çeyrek final eşleşmelerini değerlendiren UEFA, ve ile ilgili çarpıcı bilgiler verdi.

    İşte 13 ve 20 Nisan'daki dev kapışmalar öncesi öne çıkanlar:

    -İki takım daha önce karşılaşmadı.
    -, Türk takımlarıyla yaptığı 10 maçta 5 galibiyet, 1 beraberlik, 4 yenilgi aldı.
    -Lyon 12 yıldır Türk takımlarıyla karşılaşmıyor.
    - evinde Fransız takımlarına kaybetmedi (2 galibiyet, 1 beraberlik).
    -Hiçbir Fransız takımı UEFA kupasını ya da Avrupa Ligi'ni kazanamadı.
    -Beşiktaş'ın Avrupa arenasındaki en iyi derecesi 2002-03 sezonunda UEFA Kupası'nda oynadığı çeyrek final.
    -Beşiktaşlı Aboubakar ve Lyon'lu Nkoulou, Kamerun'dan milli takım arkadaşı.
    -Beşiktaşlı Aboubakar ve Tosic, Fransa Ligi'nde daha önce oynadı. Aboubakar Valenciennes ve Lorient, Tosic ise Sochaux takımlarında forma giydi.
    1. 25 Mart 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 23:39
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