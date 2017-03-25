UEFA Avrupa Ligi çeyrek final eşleşmelerini değerlendiren UEFA, Beşiktaş ve Lyon ile ilgili çarpıcı bilgiler verdi.
-İki takım daha önce karşılaşmadı.
-Lyon, Türk takımlarıyla yaptığı 10 maçta 5 galibiyet, 1 beraberlik, 4 yenilgi aldı.
-Lyon 12 yıldır Türk takımlarıyla karşılaşmıyor.
-Beşiktaş evinde Fransız takımlarına kaybetmedi (2 galibiyet, 1 beraberlik).
-Hiçbir Fransız takımı UEFA kupasını ya da Avrupa Ligi'ni kazanamadı.
-Beşiktaş'ın Avrupa arenasındaki en iyi derecesi 2002-03 sezonunda UEFA Kupası'nda oynadığı çeyrek final.
-Beşiktaşlı Aboubakar ve Lyon'lu Nkoulou, Kamerun'dan milli takım arkadaşı.
-Beşiktaşlı Aboubakar ve Tosic, Fransa Ligi'nde daha önce oynadı. Aboubakar Valenciennes ve Lorient, Tosic ise Sochaux takımlarında forma giydi.
- 25 Mart 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 23:39
- Junior Alonso sürprizi
Toplam 1
Yorum
Bence Elde Stoper Stoper oynabillecek Adamlar hepsi dönerse ve kiralik giderse Milosevic,Franco,Tosic,Marcelo,Rhodolfo,Necip,Mitrovic,
- Gökhan İnler İtalya yolcusu
Toplam 1
Yorum
Bence Anlamiyorum Oguzhan bu Sezon ne Gösterdi oynatiyorsunus ama Bence cok Daha verimli olabillecek Inler Forma yok
- Cenk Tosun: Hocam gol at bana gel dedi
Toplam 2
Yorum
Bence Evde Aslinda bögle Takimlara 2-0 Yetmez 4-0 5-0 yapacaksin class göstereceksin Korksunlar bizden
Beşiktaş-Lyon brifingi UEFA’dan haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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