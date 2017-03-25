Aboubakar'ın cezası belli oldu!
UEFA, Olympiakos maçında Retsos’a kafa atıp kırmızı kart gören Kamerunlu golcüye 3 maç men cezası verdi. Beşiktaş, Tahkim Kurulu’na ‘tahrik indirimi’ başvurusunda bulunacak.
CEZA KİEV'DEN ARTTI
UEFA'nın Disiplin Kuralları kitapçığında, bir oyuncunun aynı sezonda herhangi bir UEFA turnuvasında ilk direkt kırmızı kartına 2, ikinci kırmızı kartına 2 maç artı tekrardan ötürü 1 maç, daha fazla sayıda kırmızı görmesi durumunda ise 2 maç artı gördüğü kırmızı kart kadar maç cezası verileceği maddesi yer alıyor. 25 yaşındaki santrforun da Şampiyonlar Ligi'nde Ukrayna'da D.Kiev'le grup maçında gördüğü kırmızı karttan sonra Olympiakos karşılaşmasında da oyundan atılması, aldığı cezayı otomatik olarak 3 karşılaşmaya çıkardı.
- 25 Mart 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 01:46
- Junior Alonso sürprizi
Toplam 1
Yorum
Bence Elde Stoper Stoper oynabillecek Adamlar hepsi dönerse ve kiralik giderse Milosevic,Franco,Tosic,Marcelo,Rhodolfo,Necip,Mitrovic,
- Gökhan İnler İtalya yolcusu
Toplam 1
Yorum
Bence Anlamiyorum Oguzhan bu Sezon ne Gösterdi oynatiyorsunus ama Bence cok Daha verimli olabillecek Inler Forma yok
- Cenk Tosun: Hocam gol at bana gel dedi
Toplam 2
Yorum
Bence Evde Aslinda bögle Takimlara 2-0 Yetmez 4-0 5-0 yapacaksin class göstereceksin Korksunlar bizden
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