 Aboubakar'ın cezası belli oldu! – Fotomaç – 25 Mart 2017
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    25 Mart 2017, Cumartesi
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    'ın cezası belli oldu!

    Aboubakar'ın cezası belli oldu!

    , maçında Retsos’a kafa atıp kırmızı kart gören Kamerunlu golcüye 3 maç men cezası verdi. , Tahkim Kurulu’na ‘tahrik indirimi’ başvurusunda bulunacak.

    , 'ın Vodafone Arena'da Olympiakos'la oynadığı Avrupa Ligi 3. Tur rövanşında rakip savunmacı Retsos'a topsuz alanda kafa atıp kırmızı kart gören 'a 3 maç men cezası verdi. Kara Kartal'ın çeyrek finaldeki Lyon maçlarında forma giyemeyecek olan Kamerunlu golcü, temsilcimizin yarı finale çıkması durumunda ilk karşılaşmada da kadroda olmayacak. UEFA'nın 3 maçlık cezasının ardından siyah-beyazlılar, Tahkim Kurulu'na başvurmak için hazırlıklara başladı. Aboubakar için "tahrik indirimi" talep edecek olan Beşiktaş'ın, 3 gün içerisinde Tahkim Kurulu'na itiraz dilekçesini sunacağı öğrenildi.

    CEZA KİEV'DEN ARTTI
    UEFA'nın Disiplin Kuralları kitapçığında, bir oyuncunun aynı sezonda herhangi bir UEFA turnuvasında ilk direkt kırmızı kartına 2, ikinci kırmızı kartına 2 maç artı tekrardan ötürü 1 maç, daha fazla sayıda kırmızı görmesi durumunda ise 2 maç artı gördüğü kırmızı kart kadar maç cezası verileceği maddesi yer alıyor. 25 yaşındaki santrforun da Şampiyonlar Ligi'nde Ukrayna'da D.Kiev'le grup maçında gördüğü kırmızı karttan sonra Olympiakos karşılaşmasında da oyundan atılması, aldığı cezayı otomatik olarak 3 karşılaşmaya çıkardı.
    1. 25 Mart 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 01:46
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