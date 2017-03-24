Türkiye’ye gitmelisiniz!
Beşiktaş’ın eski hocalarından Del Bosque, “Sadece çok güzel bir ülke olduğu için değil, birçok farklı şey için Türkiye’ye gitmelisiniz” ifadesini kullandı
BEŞİKTAŞ BİR AYRICALIK
Del Bosque şöyle devam etti: "Hepinize Türkiye'yi ziyaret etmenizi öneririm. Sadece çok güzel bir ülke olduğu için değil, diğer birçok farklı şey için Türkiye'ye gitmelisiniz. Bunların arasında futbol da var. Benim için Beşiktaş'ı çalıştırmak büyük bir ayrıcalıktı. Özelilkle de pazar günleri galip geldikten sonra karşılaştığımız muameleyi, her hafta yaşamak için sabırsızlıkla bekliyorduk."
- 24 Mart 2017, Cuma
- Güncelleme: 04:06
- Ribery bombası!
Toplam 15
Yorum
TS taraftari olarak kesinlikle karsiyim Yonetimin artik dikkat edip 25 yas ustu oyuncu transfer etmemesi lazim. Bu adamin maasi odeyecegimize 2 tane genc oyuncu alinir.
- Kanadalı’ya ‘talip’ çıktı
Toplam 8
Yorum
ahmet34 beşiktaş tarihindeki en iyi ön liberodur bence atiba . bizim ligde bu adam 38 yaşına kadar oynar yapın yeni sözleşme hak ediyor.
- Kanadalı’ya ‘talip’ çıktı
Toplam 8
Yorum
bjktufan quaresma da olduğu gibi atibayla da 2020 ye kadar uzatılsın adam tam profesyonel futbolu bıraktıktan sonra da kulüpte kalmalı
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