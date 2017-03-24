Sponsorlardan ekstra istediler
Süper Lig'de üst üste ikinci kez şampiyonluğa giden Beşiktaş, Avrupa'da finale göz kırpıyor. Siyah-beyazlıların bu başarısı Başkan Fikret Orman'ı da harekete geçirirken, Orman şimdiden sponsorlarla görüşmeler yapmaya başladı.
F.Bahçe ve G.Saray'ın 4'er milyon euro kazandıkları ortamda sırt sponsorluğu için anlaşmalı olunan firmaya da benzeri bir rakamın kendilerine ödenmesini istenirken; F.Bahçe'nin 3.7, G.Saray'ın ise 2.5 milyon euro aldığı kol sponsoru konusunda da Fikret Orman'ın belirlediği rakam 4 milyon euro oldu.
- 24 Mart 2017, Cuma
- Güncelleme: 01:54
- Ribery bombası!
Toplam 15
Yorum
TS taraftari olarak kesinlikle karsiyim Yonetimin artik dikkat edip 25 yas ustu oyuncu transfer etmemesi lazim. Bu adamin maasi odeyecegimize 2 tane genc oyuncu alinir.
- Kanadalı’ya ‘talip’ çıktı
Toplam 8
Yorum
ahmet34 beşiktaş tarihindeki en iyi ön liberodur bence atiba . bizim ligde bu adam 38 yaşına kadar oynar yapın yeni sözleşme hak ediyor.
- Kanadalı’ya ‘talip’ çıktı
Toplam 8
Yorum
bjktufan quaresma da olduğu gibi atibayla da 2020 ye kadar uzatılsın adam tam profesyonel futbolu bıraktıktan sonra da kulüpte kalmalı
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