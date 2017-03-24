Sponsorlardan ekstra istediler

Süper Lig'de üst üste ikinci kez şampiyonluğa giden Beşiktaş, Avrupa'da finale göz kırpıyor. Siyah-beyazlıların bu başarısı Başkan Fikret Orman'ı da harekete geçirirken, Orman şimdiden sponsorlarla görüşmeler yapmaya başladı.

İlk etapta F.Bahçe'nin yılda 8.5 milyon euro, G.Saray'ın ise 10.9 milyon euro kazandığı forma tedarikçisine rakamın 12 milyon euro'ya çıkarılması talebinde bulunuldu.



F.Bahçe ve G.Saray'ın 4'er milyon euro kazandıkları ortamda sırt sponsorluğu için anlaşmalı olunan firmaya da benzeri bir rakamın kendilerine ödenmesini istenirken; F.Bahçe'nin 3.7, G.Saray'ın ise 2.5 milyon euro aldığı kol sponsoru konusunda da Fikret Orman'ın belirlediği rakam 4 milyon euro oldu.