Şampiyonluk oranları açıklandı

Beşiktaş’ın UEFA Avrupa Ligi şampiyonluk oranı ‘12’ olarak belirlendi

UEFA Avrupa Ligi şampiyonluk oranları güncellendi. Buna göre İngiliz takımı Manchaster United, kupanın favorisi olarak gösterildi. Kırmızı Şeytanların oranı 2.30 olurken, temsilcimiz Beşiktaş'ın şampiyonluk oranı ise 12.00 olarak gösterildi. Çeyrek finale kalan tüm takımların oranları ise şu şekilde: Manchester United (2.30), O.Lyon (4.00), Celta Vigo (7.00), Schalke (8.00), Beşiktaş (12.00), Ajax (12.00), Anderlecht (30.00), Genk (30.00).