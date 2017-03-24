 Marcelo sahilde çalışıyor – Fotomaç – 24 Mart 2017
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    24 Mart 2017, Cuma
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    Marcelo sahilde çalışıyor

    Marcelo sahilde çalışıyor
    BEŞİKTAŞ, G.Birliği maçı hazırlıklarına dün başlarken, siyah-beyazlıların tecrübeli savunma oyuncusu Marcelo Guedes, Brezilya'da çalışmalarını sürdürüyor Brezilya sahilinde yaptığı çalışmaların fotoğraflarını sosyal medyada paylaşan ; "Çalışmalarımı sahilde sürdürüyorum" açıklamasını yaptı.
    1. 24 Mart 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 02:12
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