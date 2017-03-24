Marcelo sahilde çalışıyor
BEŞİKTAŞ, G.Birliği maçı hazırlıklarına dün başlarken, siyah-beyazlıların tecrübeli savunma oyuncusu Marcelo Guedes, Brezilya'da çalışmalarını sürdürüyor Brezilya sahilinde yaptığı çalışmaların fotoğraflarını sosyal medyada paylaşan Marcelo Guedes; "Çalışmalarımı sahilde sürdürüyorum" açıklamasını yaptı.
- 24 Mart 2017, Cuma
- Güncelleme: 02:12
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- NBA tarihine geçen "triple double"
Toplam 1
Yorum
ali kırcı Hiç üçlük atmamış sanki bu rekora özel oynamış gibi..
- UEFA Başkanı Ceferin'den değişiklik sinyali
Toplam 1
Yorum
ali kırcı son 11 yılda 6 kupayı real ve barca almış son 3 yılda final oynayan 6 takımın 5i ispanyol rekabetmi kalmış arkadaş..
- Haydi Türkiyem tam zamanı!
Toplam 16
Yorum
ts61 mehmet topal selcuk inan formsuz almisin ilk 11e turkiyede futbolcu mu yok rezillik ya volkan sen almisin ilk 11 birak bu isleri artik
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