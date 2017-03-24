Kartal isterse yapar!
Beşiktaş’ın UEFA Kupası’nı kazanmayı sonuna kadar hak ettiğini belirten Rasim Kara “Süper Lig’de de şampiyon olarak 3. yıldızı takacaktır” ifadesini kullandı
YİNE ŞAMPİYON OLUR
Süper Lig'deki şampiyonluk mücadelesiyle ilgili görüşlerini aktaran Kara, şöyle devam etti: "Beşiktaş hem Avrupa'da hem ligde çok iyi gidiyor. Başakşehir ile çekişir ama tahminim Beşiktaş yine bu sezon şampiyon olacak ve 3. yıldızı takacak." Eski bir kaleci olan Rasim Kara, İspanyol file bekçisi Fabricio'ya da övgüler yağdırdı. Kara, "Takımına, seyircisine, kulübedeki arkadaşlarına ve izleyicilere güven veriyor. 'Benim kalecim bu topları kurtarır' diye bir inanç var camiada. Beşiktaş taraftarı inanıyor. Fabricio'nun ayakları çok iyi, oyunu da okuması çok önemli. Fabricio bu konuda iyi. Beşiktaş iyi bir kaleci buldu, bunun değerini bilecektir."
- 24 Mart 2017, Cuma
- Güncelleme: 04:17
- Ribery bombası!
Toplam 15
Yorum
TS taraftari olarak kesinlikle karsiyim Yonetimin artik dikkat edip 25 yas ustu oyuncu transfer etmemesi lazim. Bu adamin maasi odeyecegimize 2 tane genc oyuncu alinir.
- Kanadalı’ya ‘talip’ çıktı
Toplam 8
Yorum
ahmet34 beşiktaş tarihindeki en iyi ön liberodur bence atiba . bizim ligde bu adam 38 yaşına kadar oynar yapın yeni sözleşme hak ediyor.
- Kanadalı’ya ‘talip’ çıktı
Toplam 8
Yorum
bjktufan quaresma da olduğu gibi atibayla da 2020 ye kadar uzatılsın adam tam profesyonel futbolu bıraktıktan sonra da kulüpte kalmalı
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