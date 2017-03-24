 Kartal isterse yapar! – Fotomaç – 24 Mart 2017
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    24 Mart 2017, Cuma
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    Kartal isterse yapar!

    Kartal isterse yapar!

    ’ın UEFA Kupası’nı kazanmayı sonuna kadar hak ettiğini belirten “Süper Lig’de de şampiyon olarak 3. yıldızı takacaktır” ifadesini kullandı

    'ın eski kalecisi ve teknik direktörü Rasim Kara, siyah-beyazlı ekibin UEFA Avrupa Ligi'nde kupayı alabileceğini söyledi. Kara, eski takımının Avrupa kupalarında başarılı sonuçlara imza attığını belirterek, "Avrupa'da çok iyi gidiyor. G.Saray'ın elde ettiği başarıyı bu sene Beşiktaş yapabilir" dedi. Avrupa Ligi'nde yer alan takımlar içinde siyah-beyazlı ekibin de şansı olduğunu vurgulayan Kara, "Takımlara baktığımızda finale kadar çıkabilir. Beşiktaş finalde işi bitirebilir. Bunu da hak ediyor. Akılcı bir şekilde yönetiliyor. Stadının bitmiş olmasıyla seyirci desteğini arkasına alıyor. 10 kişiyle bile Olympiakos'u yendiler. Büyük bir güç. Beşiktaş iyi yolda ve inşallah böyle devam edecek" diye konuştu.

    YİNE ŞAMPİYON OLUR
    Süper Lig'deki şampiyonluk mücadelesiyle ilgili görüşlerini aktaran Kara, şöyle devam etti: "Beşiktaş hem Avrupa'da hem ligde çok iyi gidiyor. Başakşehir ile çekişir ama tahminim Beşiktaş yine bu sezon şampiyon olacak ve 3. yıldızı takacak." Eski bir kaleci olan , İspanyol file bekçisi Fabricio'ya da övgüler yağdırdı. Kara, "Takımına, seyircisine, kulübedeki arkadaşlarına ve izleyicilere güven veriyor. 'Benim kalecim bu topları kurtarır' diye bir inanç var camiada. Beşiktaş taraftarı inanıyor. Fabricio'nun ayakları çok iyi, oyunu da okuması çok önemli. Fabricio bu konuda iyi. Beşiktaş iyi bir kaleci buldu, bunun değerini bilecektir."
    1. 24 Mart 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 04:17
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