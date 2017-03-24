Gomez bedava geliyor
Mario Gomez’in 15. sıradaki kulübü Wolfsburg, son 9 haftada Bundesliga’da ilk 6’ya giremezse Alman forvet serbest kalacak
Alman forvet, Beşiktaş yönetiminin yaptığı teklifi geri çevirdikten sonra Wolfsburg'a gitmiş ancak burada umduğunu bulamamıştı. Wolfsburg'la küme düşmeme mücadelesi veren 31 yaşındaki futbolcunun sözleşmesindeki, 'Takım ilk 6'ya giremezse serbest kalır' maddesine göz diken Beşiktaş, yıldız ismi haziranda bedavaya geri getirmeyi hedefliyor. Şu anda 15. sırada yer alan Wolfsburg, kalan 9 haftada ilk 6'ya giremezse, Gomez bedelsiz olarak serbest kalacak.
ZAPATA'NIN PEŞİNDELER
Beşiktaş'ın peşinde olduğu Mario Gomez'in kulübü Wolfsburg da tecrübeli forveti gözden çıkarmış durumda. Alman ekibi, geçtiğimiz günlerde Udinese'de forma giyen Duvan Zapata için İtalyan ekibine 7 milyon euro'luk bir teklif sundu. Eğer İtalyan ekibi bu teklifi kabul ederse, Gomez'in ayrılmasına izin verileceği ve bu durumda yıldız oyuncunun gelen teklifleri değerlendirebileceği ifade edildi.
- 24 Mart 2017, Cuma
- Güncelleme: 04:06
- Ribery bombası!
Toplam 15
Yorum
TS taraftari olarak kesinlikle karsiyim Yonetimin artik dikkat edip 25 yas ustu oyuncu transfer etmemesi lazim. Bu adamin maasi odeyecegimize 2 tane genc oyuncu alinir.
- Kanadalı’ya ‘talip’ çıktı
Toplam 8
Yorum
ahmet34 beşiktaş tarihindeki en iyi ön liberodur bence atiba . bizim ligde bu adam 38 yaşına kadar oynar yapın yeni sözleşme hak ediyor.
- Kanadalı’ya ‘talip’ çıktı
Toplam 8
Yorum
bjktufan quaresma da olduğu gibi atibayla da 2020 ye kadar uzatılsın adam tam profesyonel futbolu bıraktıktan sonra da kulüpte kalmalı
Gomez bedava geliyor haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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