 Gomez bedava geliyor – Fotomaç – 24 Mart 2017
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    24 Mart 2017, Cuma
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    Gomez bedava geliyor

    Gomez bedava geliyor

    ’in 15. sıradaki kulübü Wolfsburg, son 9 haftada Bundesliga’da ilk 6’ya giremezse Alman forvet serbest kalacak

    Beşiktaş yönetimi, yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını dört koldan sürdürüyor. Bir çok alternatifi değerlendirmeye alan siyah-beyazlılar, geçen sezon Spor Toto Süper Lig'de 26 golle 'Gol Kralı' olmayı başaran için Bundesliga'da sezonun sona ermesini bekliyor... Son haftalardaki hırçın tavrı nedeniyle, kiralık olarak forma giyen Aboubakar'la yollarını ayırmayı düşünen siyah beyazlı yönetim, yeniden Mario Gomez'in peşine düştü.

    Alman forvet, Beşiktaş yönetiminin yaptığı teklifi geri çevirdikten sonra Wolfsburg'a gitmiş ancak burada umduğunu bulamamıştı. Wolfsburg'la küme düşmeme mücadelesi veren 31 yaşındaki futbolcunun sözleşmesindeki, 'Takım ilk 6'ya giremezse serbest kalır' maddesine göz diken Beşiktaş, yıldız ismi haziranda bedavaya geri getirmeyi hedefliyor. Şu anda 15. sırada yer alan Wolfsburg, kalan 9 haftada ilk 6'ya giremezse, Gomez bedelsiz olarak serbest kalacak.

    ZAPATA'NIN PEŞİNDELER
    Beşiktaş'ın peşinde olduğu Mario Gomez'in kulübü Wolfsburg da tecrübeli forveti gözden çıkarmış durumda. Alman ekibi, geçtiğimiz günlerde Udinese'de forma giyen Duvan Zapata için İtalyan ekibine 7 milyon euro'luk bir teklif sundu. Eğer İtalyan ekibi bu teklifi kabul ederse, Gomez'in ayrılmasına izin verileceği ve bu durumda yıldız oyuncunun gelen teklifleri değerlendirebileceği ifade edildi.
    1. 24 Mart 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 04:06
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