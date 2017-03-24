Gençlerbirliği hazırlıkları sürüyor
Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig’in 26. haftasında Gençlerbirliği ile milli maçlar nedeniyle lige verilen aradan sonra oynayacağı maçın hazırlıklarına bu sabah yaptığı antrenmanla devam etti.
Siyah-beyazlılar, ligde oynayacakları Gençlerbirliği maçı hazırlıklarını sürdürüyor. BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde, Teknik Direktör Şenol Güneş yönetiminde basına kapalı yapılan antrenman kondisyon ve taktik çalışmasıydı.
Antrenman takım halinde sahada yapılan ısınma koşuları, istasyon koşuları ve streching çalışması ile başladı. Pas çalışması, 5'e 2 çalışması, dar alanda kontrol pas ve oyun çalışması yapıldı. Antrenman yarım sahada yapılan çift kale maç ve şut çalışması ile sona erdi.
Antrenmana milli takımlarda olan Cenk Tosun, Gökhan Gönül, Oğuzhan Özyakup, Ricardo Quaresma, Aras Özbiliz, Vincent Aboubakar ve Matej Mitrovic katılmadı.
Beşiktaş, hazırlıklarına akşam saat 17.00'de yapacağı antrenmanla devam edecek.
Antrenman takım halinde sahada yapılan ısınma koşuları, istasyon koşuları ve streching çalışması ile başladı. Pas çalışması, 5'e 2 çalışması, dar alanda kontrol pas ve oyun çalışması yapıldı. Antrenman yarım sahada yapılan çift kale maç ve şut çalışması ile sona erdi.
Antrenmana milli takımlarda olan Cenk Tosun, Gökhan Gönül, Oğuzhan Özyakup, Ricardo Quaresma, Aras Özbiliz, Vincent Aboubakar ve Matej Mitrovic katılmadı.
Beşiktaş, hazırlıklarına akşam saat 17.00'de yapacağı antrenmanla devam edecek.
- 24 Mart 2017, Cuma
- Güncelleme: 16:42
FOTOMAÇ GÜNDEM
- Telles’ten mesaj
Toplam 4
Yorum
ben anlamıyorum dzemaili telles emre çolak galatasaraya katkılar yok ama adamlar başka yerde uçuyorlar sorumlusunu çözsek avrupada kupa alacağız
- Türkiye’ye gitmelisiniz!
Toplam 7
Yorum
PEREİRA FENERİ ÇALIŞTIRMAK İSE İŞKENCE.
- Türkiye’ye gitmelisiniz!
Toplam 7
Yorum
edirne1903 Tesadüf olamaz. Beşiktaş'a gelen tüm yabancı hocalar birbirinden saygıdeğer çıkıyor. Kıskanılacak bir şey. Ama kulübün felsefesi çok müsait.
Gençlerbirliği hazırlıkları sürüyor haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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