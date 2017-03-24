 Fatih Doğan'ın acı günü – Fotomaç – 24 Mart 2017
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    24 Mart 2017, Cuma
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    'ın acı günü

    Fatih Doğan'ın acı günü

    Arkadaşımız 'ın babası İdris Doğan (79) dün vefat etti.

    Merhum İdris Doğan'ın cenazesi, bugün Kayseri'nin Develi ilçesi Gazi kasabasında bulunan Merkez Camii'nde kılınacak olan Cuma namazının ardından toprağa verilecektir. FOTOMAÇ ailesi olarak mesai arkadaşımız 'a başsağlığı, kederli ailesine de sabırlar dileriz.
    1. 24 Mart 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 01:58
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