 Caner’de son karar yönetimin – Fotomaç – 24 Mart 2017
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    24 Mart 2017, Cuma
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    Caner’de son karar yönetimin

    Caner’de son karar yönetimin

    Beşiktaş'ta kiralık olarak forma giyen 'in menajerliğini yapan Batur Altıparmak, yıldız oyuncunun bonservisiyle ilgili açıklamada bulundu.

    "Beşiktaş, 'in bonservisi için bir girişimde bulundu mu?" şeklindeki soruya Altıparmak, "Caner Erkin'in opsiyon hakkı Beşiktaş'ta. Beşiktaş, opsiyon hakkını kullandığı takdirde Caner Erkin'i istediği zaman alır. Mayıs sonunda opsiyon hakkı doluyor. Opsiyonu kullanıldığı takdirde zaten Caner, otomatik olarak Beşiktaş'ın oyuncusu olacak" açıklamasını yaptı.
    1. 24 Mart 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 04:16
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