 Biletler satışa çıktı – Fotomaç – 24 Mart 2017
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    24 Mart 2017, Cuma
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    Biletler satışa çıktı

    Biletler satışa çıktı
    Beşiktaş'ın milli maçlar nedeniyle Spor Toto Süper Lig'e verilen arada yarın saat 15.00'te Vodafoda Arena'da Romanya 1. Lig ekiplerinden Astra Giurgiu ile yapacağı hazırlık karşılaşmasının biletleri dün satışa çıktı. Saat 14.00'de satışa çıkan biletlerin satış fiyatları 30 ila 70 TL arasında değişiyor.
    1. 24 Mart 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 01:56
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