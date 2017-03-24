Beşiktaş'tan 'yabancı kuralı' cevabı

İki sezon önce Demba Ba'nın Çin'e satışı ve Mario Gomez'in bedavaya kiralık alınması ile yeni bir yola giren Siyah Beyazlı yönetim 40 milyon Euro'luk transfer geliri elde edip, aldığı futbolcular için de kasadan 21 milyon Euro harcadı.

Üstelik, çok sert bir şekilde uygulanan UEFA kriterleriyle yapılan transferler beklenenden fazla değer kazanınca Beşiktaş'ın uyguladığı yöntemler örnek çalışmalar olarak gösterilmeye başlandı. Hatta Türkiye'de yerli, yabancı futbolcu tartışmaları 2 yıl aradan sonra 'bu kez ters anlamda' gündeme gelmeye ve yabancı sayısının sınırlandırılması için kulislerin başlamasına dahi sebep oldu.



Beşiktaş yönetimi ise bu konuda oldukça net bir tavır içinde. Sürekli olarak futbolcu sayısına yönelik talimatların değiştirilmesinin Türk futboluna bir fayda getirmeyeceğini düşünen yönetim 'Beşiktaş'ın başarısına ve yükselişine bağlı olarak kararlar hep değiştirilecekse daha çok karar değiştirmek zorunda kalırlar' diye düşünüyor.



METİN ALBAYRAK: ''UNUTTUKLARI BİR ŞEY VAR, EN DEĞERLİ TÜRK FUTBOLCULAR YİNE BİZDE''



Kulüp basın sözcüsü Metin Albayrak, ''Önceki yıllarda kural bu olacak dediler. İki sezon yerliye yönelik müthiş yatırımlar yaptık. Sonra gidişat O'nların düşündüğü gibi olmadı diye hemen yerli yabancı kuralını değiştirdiler. Bu kez UEFA'nın FFP kurallarına ve çok sıkı denetimlerine rağmen iki sezonda inanılmaz bir transfer başarısı sağladık. Oyuncu satan ve bu işten para kazanan bir kulüp haline gelmeye başladık. Şimdi de diyorlar ki yabancı futbolcu sayısını gözden geçirelim.



Birincisi sürekli kural değiştirilmez, biz buna sonuna kadar karşıyız. Bu şekilde davranmak yarardan çok zarar getirir. Çünkü sürekli kural değişikliği iyi değildir.



İkincisi; bunu 'Beşiktaş transferde çok başarılı önünü kesmeliyiz' mantığı ile yapıyorlarsa daha çok karar değiştirmek zorunda kalırlar. Unuttukları bir şey var; şu an en değerli Türk futbolcuları da yine sadece Beşiktaş'ta. Türk oyuncularımıza gelen transfer teklifleri toplamda 30 milyon Euro'nun üstünde ve hala da gelmeye devam ediyor.



''PARAYI BASARIM FUTBOLCUYU ALIRIM DEVRİ 5 SENE ÖNCE KAPANDI''



Bu şunu gösteriyor. Biz Beşiktaş yönetimi olarak bu işi doğru yapıyoruz. Oluşturmuş olduğumuz transfer politikasına son derece sadık bir şekilde hareket ediyoruz. Sıkı takip ve sıkı pazarlık halindeyiz. Avrupa'da, Afrika'da, Güney Amerika'da geniş bir ekiple tarama halindeyiz. Her gün maçlar seyrediyoruz .Belirlediğimiz oyuncuları yerinde takip ediyoruz. Oyuncuların sadece futbolunu değil diğer tüm yönlerini de araştırıyoruz, Beşiktaş'a uyum sağlayıp sağlamayacağına da bakmaya çalışıyoruz. Buna göre karar verip olumlu olursa transfer girişimlerine başlıyoruz.



Bizim için 'parayı basarım futbolcuyu alırım' devri 5 sene önce kapanmıştı. Beş yılda bu noktalara geldik. Diğer kulüplerimiz için de bu dönem kapanmalı artık.. O'nlar da geniş bir ekip kursun ve çalışma yapsın, yoksa böyle devam ederse daha çok kural değiştirmeye uğraşırlar'' diye konuştu.