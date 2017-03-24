Beşiktaş'tan anlamlı hareket
Spor Toto Süper Lig ekibi Beşiktaş'ın iç saha maçlarını oynadığı Vodafone Arena'nın ışıkları, iklim değişikliğine dikkati çekmek için yarın 1 saatliğine kapatılacak.
Doğal Hayatı Koruma Vakfının iş birliğiyle gerçekleştirilecek etkinlikte Vodafone Arena'nın 20.30 ve 21.30 saatleri arasında ışıklarının kapatılacağı kaydedildi.
Paris'te Eyfel Kulesi, Londra'da Golden Gate Köprüsü, Pisa'da Pisa Kulesi ve Sidney'de Opera Binası başta olmak üzere birçok yapıda bu etkinliğin gerçekleştirileceği ifade edildi.
- 24 Mart 2017, Cuma
- Güncelleme: 12:59
- Gomez bedava geliyor
Toplam 7
Yorum
vinyadur Q7 ye alternatif lens gelecek töre de geldi mi babale alternatif olur sonrasını fenerliler düşünsün
- Mesut Fener’e, Arda Arsenal’e
Toplam 20
Yorum
nazmi Arda arsenale mi ? Arsenal ardayı alırsa hayatının hatasını yapar Arda barselonada bile bişey yapmıyoken premiier lig :D boş tranfer olur
- Haydi Türkiyem tam zamanı!
Toplam 30
Yorum
mourınho ONUR - ŞENER - ÇAĞLAR - AHMET Ç.-CANER - OĞUZHAN - OZAN - HAKAN -MOR-ENES-ARDA ... 4-1-2-3-1
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