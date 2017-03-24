Beşiktaş'tan anlamlı hareket

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, 2007'den bu yana tüm dünyada aynı gün gerçekleştirilen "Dünya Saati" kampanyasına bu yıl Beşiktaş'ın da katılacağı belirtildi.

Doğal Hayatı Koruma Vakfının iş birliğiyle gerçekleştirilecek etkinlikte Vodafone Arena'nın 20.30 ve 21.30 saatleri arasında ışıklarının kapatılacağı kaydedildi.

Paris'te Eyfel Kulesi, Londra'da Golden Gate Köprüsü, Pisa'da Pisa Kulesi ve Sidney'de Opera Binası başta olmak üzere birçok yapıda bu etkinliğin gerçekleştirileceği ifade edildi.