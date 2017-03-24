 3 günlük izin bitti – Fotomaç – 24 Mart 2017
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    24 Mart 2017, Cuma
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    3 günlük izin bitti

    3 günlük izin bitti
    Beşiktaş'ta milli maç nedeniyle takıma verilen üç günlük izin bitti ve siyah-beyazlılar, G.Birliği maçı hazırlıklarına başladı. Milli takımlarda olan Cenk Tosun, Gökhan Gönül, Oğuzhan Özyakup, Utku Yuvakuran, Ricardo Quaresma, Aras Özbiliz, Vincent Aboubakar ve Matej Mitrovic antrenmana katılmadı. Şenol Güneş'in yardımcıları yönetiminde yapılan idmanda kondisyon ve kuvvet ağırlıklı çalışıldı.
    1. 24 Mart 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 02:05
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