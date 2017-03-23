Ronaldo: En iyisi Q7
Portekiz’de yılın futbolcusu seçilen C.Ronaldo, takım arkadaşı Q7 için, “Ülkemizin en yetenekli futbolcusu Quaresma” dedi.
Portekiz'de yılın futbolcusu seçilen Cristiano Ronaldo'dan, Ricardo Quaresma'ya övgü geldi. Aldığı ödül sonrasında Sport TV kanalına bir röportaj veren Real Madrid'in süper yıldızı, "Gençlere önerim; çok çalışmaları, alçak gönüllü olmaları, hedef koymaları, asla yetinmemeleri. Bazıları yeteneklidir, bazıları ise çalışarak yeteneklerini geliştirir. Mesela ülkemizin en yetenekli futbolcusu Quaresma'dır. Ama en çok çalışmayı seveni de benim" ifadesini kullandı.
Bu arada Ricardo Quraesma'ya bir kötü haber ise Beşiktaş yönetiminden geldi. Çaykur Rizespor maçında oyundan alındığı için teknik direktör Şenol Güneş'e tepki gösteren Portekizli oyuncuya, "Profesyonelliğe uygun olmayan davranış" yüzünden 35 bin euro ceza kesildi. Quaresma'nın cezasının milli maç dönüşü kendisine tebliğ edileceği belirtildi.
Bu arada Ricardo Quraesma'ya bir kötü haber ise Beşiktaş yönetiminden geldi. Çaykur Rizespor maçında oyundan alındığı için teknik direktör Şenol Güneş'e tepki gösteren Portekizli oyuncuya, "Profesyonelliğe uygun olmayan davranış" yüzünden 35 bin euro ceza kesildi. Quaresma'nın cezasının milli maç dönüşü kendisine tebliğ edileceği belirtildi.
- 23 Mart 2017, Perşembe
- Güncelleme: 00:12
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FOTOMAÇ GÜNDEM
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Yorum
fanatik hele 3 maç yenilsin yılmaz hoca şehri terk eder ahanda göürsünüz
- Ya Hopf ya Harun
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kuzey can fenere gelen kaleci önce vdemirele bağlılıklarını bildirecek..o vakit nasıl rekabet olacak..mümkün değil.. .
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Sürahi Canım ''bonservissiz'' diye seçenek var hani biliyorsan. Kendin bilmiyosan millete cahil diye seslenme , en ala cahil sensin.
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