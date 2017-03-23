 Ronaldo: En iyisi Q7 – Fotomaç – 23 Mart 2017
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    23 Mart 2017, Perşembe
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    Ronaldo: En iyisi Q7

    Ronaldo: En iyisi Q7

    Portekiz’de yılın futbolcusu seçilen C.Ronaldo, takım arkadaşı Q7 için, “Ülkemizin en yetenekli futbolcusu Quaresma” dedi.

    Portekiz'de yılın futbolcusu seçilen 'dan, 'ya övgü geldi. Aldığı ödül sonrasında Sport TV kanalına bir röportaj veren Real Madrid'in süper yıldızı, "Gençlere önerim; çok çalışmaları, alçak gönüllü olmaları, hedef koymaları, asla yetinmemeleri. Bazıları yeteneklidir, bazıları ise çalışarak yeteneklerini geliştirir. Mesela ülkemizin en yetenekli futbolcusu Quaresma'dır. Ama en çok çalışmayı seveni de benim" ifadesini kullandı.



    Bu arada Ricardo Quraesma'ya bir kötü haber ise Beşiktaş yönetiminden geldi. Çaykur Rizespor maçında oyundan alındığı için teknik direktör Şenol Güneş'e tepki gösteren Portekizli oyuncuya, "Profesyonelliğe uygun olmayan davranış" yüzünden 35 bin euro ceza kesildi. Quaresma'nın cezasının milli maç dönüşü kendisine tebliğ edileceği belirtildi.
    1. 23 Mart 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 00:12
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