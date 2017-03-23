Kartal’da rota Domagoj Vida
Beşiktaş yönetimi, G.Saray'ın da peşinde olduğu Vida için devreye girdi.
Siyah-beyazlı temsilcilerin, Hırvat yıldızla görüşmek için Zagreb'e gittiği öğrenildi. Hırvatistan Milli Takımı'nda forma giyen ve milli takım kampında bulunan Vida; kariyerinde daha önce Osijek, Leverkusen ve Dinamo Zagreb'de forma giydi. 27 yaşındaki Hırvat yıldız, 5 sezondur Dinamo Kiev için ter döküyor. EURO 2016'da Türkiye'ye karşı forma giyen Vida, Şampiyonlar Ligi'nde de Beşiktaş'a karşı Kiev formasıyla iki maçta da görev yapmıştı.
- 23 Mart 2017, Perşembe
- Güncelleme: 02:11
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Göztepe'de Yılmaz Vural dönemi başladı
Toplam 2
Yorum
fanatik hele 3 maç yenilsin yılmaz hoca şehri terk eder ahanda göürsünüz
- Ya Hopf ya Harun
Toplam 29
Yorum
kuzey can fenere gelen kaleci önce vdemirele bağlılıklarını bildirecek..o vakit nasıl rekabet olacak..mümkün değil.. .
- Mesut Özil ve Fenerbahçe bombası
Toplam 26
Yorum
Sürahi Canım ''bonservissiz'' diye seçenek var hani biliyorsan. Kendin bilmiyosan millete cahil diye seslenme , en ala cahil sensin.
Kartal’da rota Domagoj Vida haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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