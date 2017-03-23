 Kartal’da rota Domagoj Vida – Fotomaç – 23 Mart 2017
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    23 Mart 2017, Perşembe
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    Kartal’da rota

    Kartal’da rota Domagoj Vida

    yönetimi, G.Saray'ın da peşinde olduğu Vida için devreye girdi.

    Siyah-beyazlı temsilcilerin, Hırvat yıldızla görüşmek için Zagreb'e gittiği öğrenildi. Hırvatistan Milli Takımı'nda forma giyen ve milli takım kampında bulunan Vida; kariyerinde daha önce Osijek, Leverkusen ve Dinamo Zagreb'de forma giydi. 27 yaşındaki Hırvat yıldız, 5 sezondur Dinamo Kiev için ter döküyor. EURO 2016'da Türkiye'ye karşı forma giyen Vida, Şampiyonlar Ligi'nde de 'a karşı Kiev formasıyla iki maçta da görev yapmıştı.
    1. 23 Mart 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 02:11
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