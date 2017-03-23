 Kanadalı’ya ‘talip’ çıktı – Fotomaç – 23 Mart 2017
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    23 Mart 2017, Perşembe
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    Kanadalı’ya ‘talip’ çıktı

    Kanadalı’ya ‘talip’ çıktı

    Beşiktaş'ın dinamosu 'a 'ın talip olduğu iddia edildi.

    Şubat başında MLS Ligi yöneticilerinden Don Garber, Kanada ekiplerini güçlendirmek için milli takımda oynayan futbolcuların geri gelmesi gerektiğini söyledi. Vancouver'ın da Atiba'yı transfer etmek için girişimlerde bulunacağı ve MLS'in de yardım edeceği kaydedildi.
    1. 23 Mart 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 02:14
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