Kanadalı’ya ‘talip’ çıktı

Beşiktaş'ın dinamosu Atiba Hutchinson'a Vancouver Whitecaps'ın talip olduğu iddia edildi.

Şubat başında MLS Ligi yöneticilerinden Don Garber, Kanada ekiplerini güçlendirmek için milli takımda oynayan futbolcuların geri gelmesi gerektiğini söyledi. Vancouver'ın da Atiba'yı transfer etmek için girişimlerde bulunacağı ve MLS'in de yardım edeceği kaydedildi.