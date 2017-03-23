Hedef büyükse rakip önemsiz
Siyah-beyazlı takımın efsane futbolcularından teknik direktör Mehmet Özdilek, Lyon eşleşmesiyle ilgili çarpıcı bir yorumda bulundu. Özdilek, "Beşiktaş çekebileceği en ciddi kurayı çekti. 'Hedefiniz varsa, yarı final veya final oynamak istiyorsanız rakip çok önemli değil' deriz ama kura şansı da önemli. Beşiktaş en az yarı final oynamalı" ifadesini kullandı.
- 23 Mart 2017, Perşembe
- Güncelleme: 21:17
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Göztepe'de Yılmaz Vural dönemi başladı
Toplam 2
Yorum
fanatik hele 3 maç yenilsin yılmaz hoca şehri terk eder ahanda göürsünüz
- Ya Hopf ya Harun
Toplam 29
Yorum
kuzey can fenere gelen kaleci önce vdemirele bağlılıklarını bildirecek..o vakit nasıl rekabet olacak..mümkün değil.. .
- Mesut Özil ve Fenerbahçe bombası
Toplam 26
Yorum
Sürahi Canım ''bonservissiz'' diye seçenek var hani biliyorsan. Kendin bilmiyosan millete cahil diye seslenme , en ala cahil sensin.
Hedef büyükse rakip önemsiz haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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