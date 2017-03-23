 Hedef büyükse rakip önemsiz – Fotomaç – 23 Mart 2017
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HEPSİ
    23 Mart 2017, Perşembe
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    Hedef büyükse rakip önemsiz

    Hedef büyükse rakip önemsiz
    Siyah-beyazlı takımın efsane futbolcularından teknik direktör , eşleşmesiyle ilgili çarpıcı bir yorumda bulundu. Özdilek, " çekebileceği en ciddi kurayı çekti. 'Hedefiniz varsa, yarı final veya final oynamak istiyorsanız rakip çok önemli değil' deriz ama kura şansı da önemli. Beşiktaş en az yarı final oynamalı" ifadesini kullandı.
    1. 23 Mart 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 21:17
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