Gençlerbirliği maçı hazırlıkları başladı
Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında oynayacağı Gençlerbirliği maçı hazırlıklarına başladı.
Teknik Direktör Şenol Güneş'in yardımcıları yönetiminde yapılan antrenman salonda takım halinde sahada yapılan ısınma ve streching çalışması ile başladı. 10 istasyondan oluşan parkurda denge ve kuvvet çalışmalarının yer aldığı uygulamalar değişmeli olarak yapıldı.
Beşiktaş, hazırlıklarına akşam saat 17.00 de basına kapalı yapacağı antrenmanla devam edecek.
- 23 Mart 2017, Perşembe
- Güncelleme: 14:26
- Gemi batıyor!
Toplam 27
Yorum
Hattori Fazla söze gerek yok nasıl chelsea , city zengin iş adamlarına satılıyorsa GS da satılmalı ve parayı bastırıp en iyi futbolcular alınmalı.
- Fikret Orman'dan Ali Şafak Öztürk'e tepki
Toplam 11
Yorum
xxx Bir gs lı olarak seni gördükçe Aziz Başkana ısınıyorum.Ne oldu ilk defa 10 kişimi kaldın..Ne oldu penaltı olmadımı?Sanada tff yede yazıklr o
- Gemi batıyor!
Toplam 27
Yorum
mercan ya neresi ürkütücü gs fb ts borçları yaklaşık 178 milyon € ediyor zaten toplam 205 milyon €
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