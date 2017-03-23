 Gençlerbirliği maçı hazırlıkları başladı – Fotomaç – 23 Mart 2017
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    23 Mart 2017, Perşembe
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    Gençlerbirliği maçı hazırlıkları başladı

    Gençlerbirliği maçı hazırlıkları başladı

    Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında oynayacağı Gençlerbirliği maçı hazırlıklarına başladı.

    Milli takımlarında olan Cenk Tosun, Gökhan Gönül, Oğuzhan Özyakup, Utku Yuvakuran, Ricardo Quaresma, Aras Özbiliz, Vincent Aboubakar ve Matej Mitrovic antrenmana katılmadı.

    Teknik Direktör Şenol Güneş'in yardımcıları yönetiminde yapılan antrenman salonda takım halinde sahada yapılan ısınma ve streching çalışması ile başladı. 10 istasyondan oluşan parkurda denge ve kuvvet çalışmalarının yer aldığı uygulamalar değişmeli olarak yapıldı.

    Beşiktaş, hazırlıklarına akşam saat 17.00 de basına kapalı yapacağı antrenmanla devam edecek.
    1. 23 Mart 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 14:26
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