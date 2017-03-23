Eduardo Dudu çıkarması
Siyah-beyazlılar, Palmeiras’ta forma giyen 25 yaşındaki yıldız için düğmeye bastı. Dudu; orta saha, sol kanat ve forvet arkası pozisyonunda oynayabiliyor.
Yeni sezon için transfer çalışmalarına başlayan Beşiktaş'ta ilk hedef Brezilyalı Dudu... Süper Lig ve UEFA Avrupa Ligi'nde yoluna devam eden Beşiktaş, yeni sezon transferleri için somut adımlar atmaya başladı. Bir süredir Brezilya'da temaslarda bulunan siyah-beyazlı yönetiminin listesindeki ilk aday Dudu oldu. İzleme komitesi, Palmeiras forması giyen Brezilyalı oyuncunun son durumunu yakından takip ediyor. 25 yaşındaki futbolcunun son maçları tribünden takip eden komite, hazırladığı raporu yönetime sundu. Devre arası transfer döneminde de gündeme gelen Dudu için sezon sonunda yeniden girişimlere başlayacak olan siyah-beyazlılar, Brezilyalı oyuncuyu kadrosuna katmak istiyor.Beşiktaş, Palmeiras ile 2.5 yıl daha sözleşmesi bulunan Dudu'yu bonservisi ile transfer etmeyi planlıyor. Kısa süre içinde Brezilya ekibi ile masaya oturacak olan yönetim, bonservis bedeli pazarlıklarına başlayacak. Anlaşmanın sağlanması halinde sezon sona ermeden Dudu transferinin tamamlanması amaçlanıyor.
DİNAMO KİEV'DE FORMA GİYDİ
Orta saha, sol kanat ve forvet arkası pozisyonunda oynayabilen 25 yaşındaki futbolcu, kariyerine 2009'da Cruziro'da başladı. 2011- 14 arasında Dinamo Kiev forması giyen Dudu, son 3 sezondur Palmeiras'ta. 2016 yılında 51 maçta 9 gol-12 asistlik performans gösteren Dudu, bu yıl görev yaptığı 12 karşılaşmada 3 gol attı.
SÖZLEŞMESİNİ 7 ŞUBAT'TA UZATTI
Kartal'ın devre arasında kiralamak istediği ama başaramadığı Dudu, Palmeiras ile olan sözleşmesini 7 Şubat'ta 2020'ye kadar uzattı. Siyahbeyazlılarla, ocak ayında yaptığı görüşmeden olumlu sonuç alamayan Brezilyalı oyuncu 2011-12'te 5 milyon euro'ya Dinamo Kiev'e transfer olmuş, daha sonra her sezon ülkesinde farklı bir takıma kiralandıktan sonra Palmeiras 2014-15 sezonunda bonservisini almıştı.
DİNAMO KİEV'DE FORMA GİYDİ
Orta saha, sol kanat ve forvet arkası pozisyonunda oynayabilen 25 yaşındaki futbolcu, kariyerine 2009'da Cruziro'da başladı. 2011- 14 arasında Dinamo Kiev forması giyen Dudu, son 3 sezondur Palmeiras'ta. 2016 yılında 51 maçta 9 gol-12 asistlik performans gösteren Dudu, bu yıl görev yaptığı 12 karşılaşmada 3 gol attı.
SÖZLEŞMESİNİ 7 ŞUBAT'TA UZATTI
Kartal'ın devre arasında kiralamak istediği ama başaramadığı Dudu, Palmeiras ile olan sözleşmesini 7 Şubat'ta 2020'ye kadar uzattı. Siyahbeyazlılarla, ocak ayında yaptığı görüşmeden olumlu sonuç alamayan Brezilyalı oyuncu 2011-12'te 5 milyon euro'ya Dinamo Kiev'e transfer olmuş, daha sonra her sezon ülkesinde farklı bir takıma kiralandıktan sonra Palmeiras 2014-15 sezonunda bonservisini almıştı.
- 23 Mart 2017, Perşembe
- Güncelleme: 02:10
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fanatik hele 3 maç yenilsin yılmaz hoca şehri terk eder ahanda göürsünüz
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kuzey can fenere gelen kaleci önce vdemirele bağlılıklarını bildirecek..o vakit nasıl rekabet olacak..mümkün değil.. .
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Sürahi Canım ''bonservissiz'' diye seçenek var hani biliyorsan. Kendin bilmiyosan millete cahil diye seslenme , en ala cahil sensin.
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