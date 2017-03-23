Cezaya itiraz etti
Milli takımda olduğu için Beşiktaş yönetimine savunmasını yazılı gönderen Aboubakar, disiplin ve kırmızı kart cezalarına itiraz etti.
Kamerunlu forvet Aboubakar, milli takım kampında olduğu için Beşiktaş yönetimine 'disiplinsiz davranış ve kırmızı kart' savunmasını yazılı olarak yaptı. Afrika Kupası'ndan geç dönmesiyle ilgili, "Kupayı kazandığımız için yapılan devlet törenine katılmak zorundaydım" savunması yapan Aboubakar, Olympiakos maçındaki kırmızı kart için, "Hatamı kabul ediyorum ama rakibimin yaptıkları da ortada" sözlerini kullandı. 25 yaşındaki forvet, Antalya sınavındaki kırmızı kartın kart içinse, "Bunun kart olmadığını siz de biliyorsunuz" ifadesini kullandı. Kamerunlu oyuncunun savunmasını değerlendirmeye alacak olan yönetim, Aboubakar'a kırmızı kartlar konusunda ya ilk kırmızı kartın karşılığı 15 bin euro, tekrarı için 30 bin euro olmak üzere toplam 45 bin euro ceza kesecek ya da 300 bin euro'yu bulan cezada ısrar edecek.
KARTLAR OLAĞANDIŞI
Kamerun Milli Takım kampına katılan Aboubakar, gördüğü kırmızı kartlar için açıklamalar yaptı. Cameroon Info'ya konuşan Aboubakar, "Oyunun gerçekleri var ama bu hareketler benin için de olağandışı. Büyük pişmanlık duyuyorum. Şu anda daha iyi olmak için kendimi motive ediyorum. Bunun tekrar oluşmasını önlemek için daha fazla çalışacağım" dedi.
KARTLAR OLAĞANDIŞI
Kamerun Milli Takım kampına katılan Aboubakar, gördüğü kırmızı kartlar için açıklamalar yaptı. Cameroon Info'ya konuşan Aboubakar, "Oyunun gerçekleri var ama bu hareketler benin için de olağandışı. Büyük pişmanlık duyuyorum. Şu anda daha iyi olmak için kendimi motive ediyorum. Bunun tekrar oluşmasını önlemek için daha fazla çalışacağım" dedi.
- 23 Mart 2017, Perşembe
- Güncelleme: 02:16
FOTOMAÇ GÜNDEM
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Yorum
fanatik hele 3 maç yenilsin yılmaz hoca şehri terk eder ahanda göürsünüz
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kuzey can fenere gelen kaleci önce vdemirele bağlılıklarını bildirecek..o vakit nasıl rekabet olacak..mümkün değil.. .
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Sürahi Canım ''bonservissiz'' diye seçenek var hani biliyorsan. Kendin bilmiyosan millete cahil diye seslenme , en ala cahil sensin.
Cezaya itiraz etti haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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