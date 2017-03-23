Bu onur Kartal’ın
Milliyet Yılın Sporcusu törenine Beşiktaş damga vurdu. Yılın Takımı siyah beyazlılar oldu, Güneş ve Orman zirveye çıktı.
Milliyet Yılın Sporcusu ödül töreni dün Zorlu PSM'de gerçekleştirildi. Beşiktaş Futbol Takımı yılın takımı seçilirken, yılın teknik direktörü Şenol Güneş, yılın spor adamı da Fikret Orman oldu. Ödül töreninde TFF Başkanı Yıldırım Demirören başta olmak üzere, birbirinden önemli isimler hazır bulundu. Yılın futbolcusu G.Saraylı Muslera, yılın sporcusu Taha Akgül seçildi. En iyi çıkış yapan futbolcu Emre Mor, yılın spor anı ise Hakan Çalhanoğlu'nun milli takımda attığı gol oldu. Yılın Paralimpik Sporcusu Ödülü ise Tekerlekli Sandalye Basketbol Milli Takımı'nın oldu.
YILIN HOCASI GÜNEŞ
Yılın antrenörü kategorisinde yapılan seçimde Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş açık farkla birinci oldu. Adaylar Obradovic, Ergin Ataman, Massimo Barbolini ve Ekrem Memnun ile yarışan siyah-beyazlıların hocası Şenol Güneş jüri tarafından Yılın Antrenörü seçildi. Tecrübeli hocanın ödülünü ise yardımcısı Mehmet Kulaksız aldı.
İŞTE GECENİN DİĞER ÖDÜLLERİ
Özel ödül: Gillette özel ödülü milli okçu Mete Gazoz.
Özel ödül: Gillette Venus özel ödülü milli jimnastikçi Tutya Yılmaz.
Özel ödül: Namık Sevik Ödülü TMOK Başkanı Yavuz Kocaömer.
Özel ödül: Milliyet Özel Ödülü, Kulüpler Birliği Başkanı Göksel Gümüşdağ.
Özel ödül: Engelsiz Spor Hareketi projesi ile Tofaş CEO'su Cengiz Eroldu.
Özel ödül: İslam Çupi Ödülü eski Trabzonspor'lu futbolcu ALS hastası İsmail Gökçek.
Özel ödül: Vestel Voleybolun Yükselen Yıldızı Fenerbahçe'li Metin Toy.
Özel ödül: Garanti Koza Özel Ödülü milli tenisçi Büşra Ün.
YILIN HOCASI GÜNEŞ
Yılın antrenörü kategorisinde yapılan seçimde Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş açık farkla birinci oldu. Adaylar Obradovic, Ergin Ataman, Massimo Barbolini ve Ekrem Memnun ile yarışan siyah-beyazlıların hocası Şenol Güneş jüri tarafından Yılın Antrenörü seçildi. Tecrübeli hocanın ödülünü ise yardımcısı Mehmet Kulaksız aldı.
İŞTE GECENİN DİĞER ÖDÜLLERİ
Özel ödül: Gillette özel ödülü milli okçu Mete Gazoz.
Özel ödül: Gillette Venus özel ödülü milli jimnastikçi Tutya Yılmaz.
Özel ödül: Namık Sevik Ödülü TMOK Başkanı Yavuz Kocaömer.
Özel ödül: Milliyet Özel Ödülü, Kulüpler Birliği Başkanı Göksel Gümüşdağ.
Özel ödül: Engelsiz Spor Hareketi projesi ile Tofaş CEO'su Cengiz Eroldu.
Özel ödül: İslam Çupi Ödülü eski Trabzonspor'lu futbolcu ALS hastası İsmail Gökçek.
Özel ödül: Vestel Voleybolun Yükselen Yıldızı Fenerbahçe'li Metin Toy.
Özel ödül: Garanti Koza Özel Ödülü milli tenisçi Büşra Ün.
- 23 Mart 2017, Perşembe
- Güncelleme: 02:16
Etiketler:
FOTOMAÇ GÜNDEM
- Deniz geliyor
Toplam 18
Yorum
ismail trabzospor onun için bir velinimet olur başarılıda olursa çok süper olur
- Fikret Orman'dan Ali Şafak Öztürk'e tepki
Toplam 3
Yorum
titi Bu adam gelecegin aziz yıldırımı onu örnek aldıgı o kadar belli ki bu yolda devam etsin aliş bey :D
- Trabzonspor'un fantastik dörtlüsü
Toplam 1
Yorum
Bence TS Sezon basi bögle oynasaydi Sampiyon Olabillirdi bence benim Düsüncüm Lider Su an besiktas Ama O kadar da iyi oynamiyorlar
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