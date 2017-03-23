 Biletler bugün satışa çıkıyor – Fotomaç – 23 Mart 2017
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    23 Mart 2017, Perşembe
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    Biletler bugün satışa çıkıyor

    Biletler bugün satışa çıkıyor
    'ın Spor Toto Süper Lig'e verilen ara nedeniyle cumartesi günü saat 15.00'te Vodafone Arena Stadı'nda Romanya 1. Lig ekiplerinden Astra Giurgiu ile yapacağı hazırlık karşılaşmasının biletleri bugün satışa çıkıyor. Bugün saat 14.00'de satışa sunulacak olan biletlerin satış fiyatları 30 ila 70 TL arasında değişiyor.
    1. 23 Mart 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 21:19
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