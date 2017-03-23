Biletler bugün satışa çıkıyor
Beşiktaş'ın Spor Toto Süper Lig'e verilen ara nedeniyle cumartesi günü saat 15.00'te Vodafone Arena Stadı'nda Romanya 1. Lig ekiplerinden Astra Giurgiu ile yapacağı hazırlık karşılaşmasının biletleri bugün satışa çıkıyor. Bugün saat 14.00'de satışa sunulacak olan biletlerin satış fiyatları 30 ila 70 TL arasında değişiyor.
- 23 Mart 2017, Perşembe
- Güncelleme: 21:19
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Göztepe'de Yılmaz Vural dönemi başladı
Toplam 2
Yorum
fanatik hele 3 maç yenilsin yılmaz hoca şehri terk eder ahanda göürsünüz
- Ya Hopf ya Harun
Toplam 29
Yorum
kuzey can fenere gelen kaleci önce vdemirele bağlılıklarını bildirecek..o vakit nasıl rekabet olacak..mümkün değil.. .
- Mesut Özil ve Fenerbahçe bombası
Toplam 26
Yorum
Sürahi Canım ''bonservissiz'' diye seçenek var hani biliyorsan. Kendin bilmiyosan millete cahil diye seslenme , en ala cahil sensin.
Biletler bugün satışa çıkıyor haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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