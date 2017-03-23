 Beşiktaş’ta çift idman – Fotomaç – 23 Mart 2017
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    23 Mart 2017, Perşembe
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    ’ta çift idman

    Beşiktaş’ta çift idman
    Kartal, Süper Lig'in 26. haftasında G.Birliği ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bugün 11.00 ve 17.00'de yapacağı çift antrenmanla başlıyor. Yarın da aynı saatlerde çift idman yapacak olan ; cumartesi günü saat 15.00'te Vodafone Arena'da Astra Giurgiu, 28 Mart Salı günü de 15.30'da Nevzat Demir Tesisleri'nde Ümraniyespor ile hazırlık maçı yapacak.
    1. 23 Mart 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 21:18
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