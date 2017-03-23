Beşiktaş’ta çift idman
Kartal, Süper Lig'in 26. haftasında G.Birliği ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bugün 11.00 ve 17.00'de yapacağı çift antrenmanla başlıyor. Yarın da aynı saatlerde çift idman yapacak olan Beşiktaş; cumartesi günü saat 15.00'te Vodafone Arena'da Astra Giurgiu, 28 Mart Salı günü de 15.30'da Nevzat Demir Tesisleri'nde Ümraniyespor ile hazırlık maçı yapacak.
- 23 Mart 2017, Perşembe
- Güncelleme: 21:18
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Göztepe'de Yılmaz Vural dönemi başladı
Toplam 2
Yorum
fanatik hele 3 maç yenilsin yılmaz hoca şehri terk eder ahanda göürsünüz
- Ya Hopf ya Harun
Toplam 29
Yorum
kuzey can fenere gelen kaleci önce vdemirele bağlılıklarını bildirecek..o vakit nasıl rekabet olacak..mümkün değil.. .
- Mesut Özil ve Fenerbahçe bombası
Toplam 26
Yorum
Sürahi Canım ''bonservissiz'' diye seçenek var hani biliyorsan. Kendin bilmiyosan millete cahil diye seslenme , en ala cahil sensin.
Beşiktaş’ta çift idman haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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