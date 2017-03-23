Kara, yaptığı açıklamada, eski takımının Avrupa kupalarında başarılı sonuçlara imza attığını belirterek, "Avrupa'da çok iyi gidiyor. Galatasaray'ın elde ettiği başarıyı bu sene Beşiktaş yapabilir." dedi.

Avrupa Ligi'nde yer alan takımlar içinde siyah-beyazlı ekibin de şansı olduğunu vurgulayan Kara, "Takımlara baktığımızda finale kadar çıkabilir. Beşiktaş finalde işi bitirebilir. Bunu da hak ediyor. Akılcı bir şekilde yönetiliyor. Stadının bitmiş olmasıyla seyirci desteğini arkasına alıyor. 10 kişiyle bile Olympiakos'u yendiler. Büyük bir güç. Beşiktaş iyi yolda ve inşallah böyle devam edecek." diye konuştu.

Siyah-beyazlı takımın son 16 turunda karşılaşacağı Olympique Lyon'u değerlendiren Rasim Kara, "Lyon iyi bir takım ama yenilmeyecek bir ekip değil. Beşiktaş iyi konsantre olursa, oradaki maçta iyi netice alırsa tahmin ediyorum İstanbul'da işi bitirir." ifadelerini kullandı.

- "Tahminim Beşiktaş yine şampiyon olacak"

Spor Toto Süper Lig'deki şampiyonluk mücadelesiyle ilgili görüşlerini aktaran Kara, şöyle devam etti:

"Beşiktaş hem Avrupa'da hem ligde çok iyi gidiyor. En yakın rakibi Başakşehir ile 2 puan fark var. Orada Başakşehir'in ayak seslerini hissediyor ama Galatasaray ve Fenerbahçe ile arayı açtı. Başakşehir ile çekişir ama tahminim Beşiktaş yine bu sezon şampiyon olacak ve 3. yıldızı takacak."

Siyah-beyazlı kulübün iyi transferler yaptığını kaydeden Kara, kaleci Fabricio Agosto Ramirez'e de övgüde bulundu.

Beşiktaş'ın Tolga Zengin'in görev aldığı geçen sezon şampiyon olduğunu hatırlatan Rasim Kara, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Fabricio bu sezon çok iyi oynuyor. Hem takımına hem seyircisine, kulübedeki arkadaşlarına ve izleyicilere güven veriyor. 'Benim kalecim bu topları kurtarır' diye bir inanç var. Beşiktaş taraftarı inanıyor. Fabricio'nun ayakları da çok iyi. Özellikle iyi ve şampiyonluğa oynayan takımların, rakipleri geriye çekildiği için oyun kurmada hem savunma oyuncularının hem kalecilerin ayak tekniğine ihtiyacı var. Oyunu da okuması çok önemli. Fabricio bu konuda iyi. Beşiktaş iyi bir kaleci buldu."

- "Yetiştirmedikten sonra yabancıyı kısıtlasan ne olacak"

Türkiye Futbol Federasyonu Futbol Gelişim Direktörlüğü Bölgeler Sorumlusu olarak futbola hizmet vermeye devam eden Rasim Kara, yabancı oyuncu kontenjanının sınırlanmasının da önem taşımadığını ve yapmaları gerekenin futbolcu yetiştirmek olduğunu dile getirdi.

Kulüplerin altyapıya bakışının iyi olmadığını anlatan Kara, "Birkaç kulüp haricinde altyapıların çalışacak sahaları yok. Federasyonda bölgeler sorumlusuyum, altyapıyla da ilgileniyoruz. Kulüplerin altyapı hocalarına 2 ay, 3 ay, 5 ay, 6 ay maaş ödemediği durumları biliyoruz. Kendi gencimize güvenmemiz lazım. Kendi gençlerimizi yetiştirdikten sonra onlarla rekabet edebiliriz." şeklinde konuştu.

Dünyanın her yerinde yabancı oyuncu sayısının serbest olduğunu anımsatan Kara, "Kendi oyuncumuzu yetiştirip hem içerideki büyük takımlarımızda hem de yurt dışında oynayacak seviyeye getirmemiz lazım. Yetiştirmedikten sonra yabancıyı kısıtlasan ne olacak." ifadelerini kullandı.

Beşiktaş'ın eski dönemlerinden örnek veren Rasim Kara, sözlerini şöyle tamamladı:

"Beşiktaş'ta Rızalar, Sergenler, Ziyalar, Kadirler, Feyyazlar, Aliler, Haluklar; saymakla bitmiyor. Hem Beşiktaş'ta oynadılar hem başka takımlara transfer oldular. Bütün takımlarımızda altyapıya bu yüzden önem verilmesi gerekiyor. Özellikle öğrenci futbolcular var. Saat 4-4,5 gibi okuldan çıkıyorlar. Bir saha var. O sahada çalışmak için saatlerce bekliyorlar. Yarı sahada veya sahanın dörtte bir bölümünde çalışıyorlar. Böyle yerlerde ne fizik olarak ne teknik-taktik olarak gelişebilirler. Bir seferberliğe ihtiyacımız var: altyapı seferberliği... Ondan sonra yetiştirdiğimiz zaman her şey daha kolay olacak. İstediği kadar yabancı serbest olsun, hiç problem değil."