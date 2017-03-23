Atiba'nın yerine Ascacibar
Beşiktaş yönetimi, 34 yaşına gelen istikrar abidesi Atiba’nın yerine Estudiantes’ta forma giyen 20 yaşındaki Ascacibar’ı yakın takibe aldı.
Siyah-beyazlılar, yeni sezon transfer çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Yeni takviyeler yapmak için girişimlerini sürdüren yönetim, özellikle de takımın en istikrarlı ismi olan Atiba'nın 34 yaşına gelmesi nedeniyle Kanadalı oyuncunun alternafini bulmak için çalışmalarına hız verdi. Avrupa ve Güney Amerika'da bu bölge için alternatif futbolcu arayışlarını sürdüren Beşiktaş aradığı ismi Arjantin'de buldu. Siyah-beyazlılar Estudiantes takımının formasını giyen Arjantinli futbolcu Santiago Ascacibar'ı gündemine aldı. Sezon başında adı Beşiktaş'la anılan 20 yaşındaki futbolcunun yaklaşık 2 sezondur takip edildiği belirtildi.
ARJANTİN'İN KAPTANI
Bonservisi için 7.5 milyon euro değer biçilen genç futbolcunun, Avrupa'da futbol oynamaya sıcak baktığı ifade edilirken; Beşiktaş scout ekibi ve yöneticilerin de sezon sonunda Arjantin'e giderek transfer görüşmelerinde bulunacağı öğrenildi. Ascacibar'ın Estudiantes'le sözleşmesi 2019 yılında sona eriyor. Defansif orta saha bölgesinde forma giyen Santiago Ascacibar, gelecek senelerde Arjantin Milli Takımı için adı geçen futbolcuların başında geliyor. 1.74boyundaki futbolcu özellikle mücadeleci yapısıyla dikkat çekerken, Ascacibar şu anda Arjantin U20 Takımı'nın da kaptanlığını yapıyor.
ARJANTİN'İN KAPTANI
Bonservisi için 7.5 milyon euro değer biçilen genç futbolcunun, Avrupa'da futbol oynamaya sıcak baktığı ifade edilirken; Beşiktaş scout ekibi ve yöneticilerin de sezon sonunda Arjantin'e giderek transfer görüşmelerinde bulunacağı öğrenildi. Ascacibar'ın Estudiantes'le sözleşmesi 2019 yılında sona eriyor. Defansif orta saha bölgesinde forma giyen Santiago Ascacibar, gelecek senelerde Arjantin Milli Takımı için adı geçen futbolcuların başında geliyor. 1.74boyundaki futbolcu özellikle mücadeleci yapısıyla dikkat çekerken, Ascacibar şu anda Arjantin U20 Takımı'nın da kaptanlığını yapıyor.
- 23 Mart 2017, Perşembe
- Güncelleme: 23:22
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fanatik hele 3 maç yenilsin yılmaz hoca şehri terk eder ahanda göürsünüz
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kuzey can fenere gelen kaleci önce vdemirele bağlılıklarını bildirecek..o vakit nasıl rekabet olacak..mümkün değil.. .
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Sürahi Canım ''bonservissiz'' diye seçenek var hani biliyorsan. Kendin bilmiyosan millete cahil diye seslenme , en ala cahil sensin.
Atiba'nın yerine Ascacibar haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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