 Atiba'nın yerine Ascacibar – Fotomaç – 23 Mart 2017
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    23 Mart 2017, Perşembe
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    'nın yerine Ascacibar

    Atiba'nın yerine Ascacibar

    yönetimi, 34 yaşına gelen istikrar abidesi ’nın yerine ’ta forma giyen 20 yaşındaki Ascacibar’ı yakın takibe aldı.

    Siyah-beyazlılar, yeni sezon transfer çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Yeni takviyeler yapmak için girişimlerini sürdüren yönetim, özellikle de takımın en istikrarlı ismi olan Atiba'nın 34 yaşına gelmesi nedeniyle Kanadalı oyuncunun alternafini bulmak için çalışmalarına hız verdi. Avrupa ve Güney Amerika'da bu bölge için alternatif futbolcu arayışlarını sürdüren Beşiktaş aradığı ismi Arjantin'de buldu. Siyah-beyazlılar Estudiantes takımının formasını giyen Arjantinli futbolcu Santiago Ascacibar'ı gündemine aldı. Sezon başında adı 'la anılan 20 yaşındaki futbolcunun yaklaşık 2 sezondur takip edildiği belirtildi.

    ARJANTİN'İN KAPTANI
    Bonservisi için 7.5 milyon euro değer biçilen genç futbolcunun, Avrupa'da futbol oynamaya sıcak baktığı ifade edilirken; Beşiktaş scout ekibi ve yöneticilerin de sezon sonunda Arjantin'e giderek transfer görüşmelerinde bulunacağı öğrenildi. Ascacibar'ın Estudiantes'le sözleşmesi 2019 yılında sona eriyor. Defansif orta saha bölgesinde forma giyen Santiago Ascacibar, gelecek senelerde Arjantin Milli Takımı için adı geçen futbolcuların başında geliyor. 1.74boyundaki futbolcu özellikle mücadeleci yapısıyla dikkat çekerken, Ascacibar şu anda Arjantin U20 Takımı'nın da kaptanlığını yapıyor.
    1. 23 Mart 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 23:22
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