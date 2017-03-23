 Aras kayboldu – Fotomaç – 23 Mart 2017
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    23 Mart 2017, Perşembe
    OYUN ENGLISH

    Aras kayboldu

    Aras kayboldu
    Kartal'ın 2015-16 sezonu devre arasında 1 milyon euro bonservis bedeliyle Spartak Moskova'dan transfer ettiği , bekleneni veremedi. Genç oyuncu bu sezon sadece 5 maçta forma giydi. Siyah-beyazlı takıma büyük ümitlerle transfer olan Aras, ne beklediği forma şansını bulabildi ne de sakatlıklardan kurtulabildi.
    1. 23 Mart 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 21:22
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Aras kayboldu haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.