 "2018’de geri döneceğim" – Fotomaç – 23 Mart 2017
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    23 Mart 2017, Perşembe
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    "2018’de geri döneceğim"

    "2018’de geri döneceğim"

    'ın Senegalli forveti , Rusya'da düzenlenecek 2018 Dünya Kupası için ülkesinin milli takım kadrosunda olmak istediğini söyledi.

    Milli takım hakkında itiraflarda bulunan Ba, "Her zaman milli takıma çağrıldığımda bu forma ile iyi değildim. Yıllar sonra bunu değiştirmek istiyorum ve 2018'de Senegal ile birlikte olmak istiyorum" dedi. Ba şöyle devam etti: "Senegal teknik direktörü Aliou Cisse, Çin'de oynamaya devam etmem halinde beni bir daha milli takıma almayacağını söyledi. Ben de ona '29 maçta 29 gol atsam bile mi?' diye sordum. O da bana 'kesin olarak seçilemezsin' dedi."
    1. 23 Mart 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 02:11
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