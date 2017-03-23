"2018’de geri döneceğim"
Beşiktaş'ın Senegalli forveti Demba Ba, Rusya'da düzenlenecek 2018 Dünya Kupası için ülkesinin milli takım kadrosunda olmak istediğini söyledi.
Milli takım hakkında itiraflarda bulunan Ba, "Her zaman milli takıma çağrıldığımda bu forma ile iyi değildim. Yıllar sonra bunu değiştirmek istiyorum ve 2018'de Senegal ile birlikte olmak istiyorum" dedi. Ba şöyle devam etti: "Senegal teknik direktörü Aliou Cisse, Çin'de oynamaya devam etmem halinde beni bir daha milli takıma almayacağını söyledi. Ben de ona '29 maçta 29 gol atsam bile mi?' diye sordum. O da bana 'kesin olarak seçilemezsin' dedi."
- 23 Mart 2017, Perşembe
- Güncelleme: 02:11
FOTOMAÇ GÜNDEM
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Toplam 2
Yorum
fanatik hele 3 maç yenilsin yılmaz hoca şehri terk eder ahanda göürsünüz
- Ya Hopf ya Harun
Toplam 29
Yorum
kuzey can fenere gelen kaleci önce vdemirele bağlılıklarını bildirecek..o vakit nasıl rekabet olacak..mümkün değil.. .
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Toplam 26
Yorum
Sürahi Canım ''bonservissiz'' diye seçenek var hani biliyorsan. Kendin bilmiyosan millete cahil diye seslenme , en ala cahil sensin.
"2018’de geri döneceğim" haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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