"Mourinho sadece Quaresma'yı istedi"

İnter'in eski başkanı Massimo Moratti, Mourinho'nun o dönemde Ricardo Quaresma'yı transfer etmek için çok ısrarcı olduğunu açıkladı. Mourinho için "20 yıllık başkanlık kariyerimde çalıştığım en büyük profesyonel" övgüsünde bulunan Moratti, "Mourinho, Inter'e geldiğinde sadece Quaresma'yı istedi ve çok ısrar etti. Onun takımın yapısını değiştireceğine inanıyordu" yorumunu yaptı.