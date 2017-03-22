 "Mourinho sadece Quaresma'yı istedi" – Fotomaç – 22 Mart 2017
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    22 Mart 2017, Çarşamba
    OYUN ENGLISH

    " sadece 'yı istedi"

    "Mourinho sadece Quaresma'yı istedi"
    İnter'in eski başkanı Massimo Moratti, Mourinho'nun o dönemde Ricardo Quaresma'yı transfer etmek için çok ısrarcı olduğunu açıkladı. Mourinho için "20 yıllık başkanlık kariyerimde çalıştığım en büyük profesyonel" övgüsünde bulunan Moratti, "Mourinho, Inter'e geldiğinde sadece Quaresma'yı istedi ve çok ısrar etti. Onun takımın yapısını değiştireceğine inanıyordu" yorumunu yaptı.
    1. 22 Mart 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 01:35
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