Marcelo ‘kulüp’ kurdu
Beşiktaş'ın savunmadaki sigortası Marcelo, ülkesi Brezilya'da iki ortağı ile birlikte Hinnes FC adında yeni bir futbol kulübü açtı.
TÜRKİYE İÇİN OYNARIM!
Fatih Terim'in "Milli takıma koyacak stoper bulamıyorum" sözleri için Beşiktaşlı Marcelo çarpıcı bir yorumda bulundu. Marcelo, Atınç'ın ve Trabzonlu Uğur'un çok iyi oyuncular olduğunu söyledikten sonra bombayı patlattı: "Bir de ben varım. Çağırsınlar Türkiye için oynarım, hem de gurur duyarım!"
- 22 Mart 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 01:40
- İstikrar abidesi Mas
Toplam 2
Yorum
ismail gerçekten çok kalite bir topçuymuş arjantinliler hep iyi çıkıyor
- Chedjou'dan ayrılık sinyali
Toplam 11
Yorum
kijhg yildiz derken? bence balta olarak duzeltmeniz lazim
- ''Adam gibi adam''
Toplam 5
Yorum
cevap hakkı 5 yıl öncenin burağı değil, bize patlar güç futbolu azalmış biri değil, ceza sahasını karıştıracak, sırtı dönük oynayacak 2 yaşgeçmemiş lz
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