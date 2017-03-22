 Marcelo ‘kulüp’ kurdu – Fotomaç – 22 Mart 2017
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    22 Mart 2017, Çarşamba
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    Marcelo ‘kulüp’ kurdu

    Marcelo ‘kulüp’ kurdu

    Beşiktaş'ın savunmadaki sigortası Marcelo, ülkesi Brezilya'da iki ortağı ile birlikte Hinnes FC adında yeni bir futbol kulübü açtı.

    Kulübe destek olacak yatırımcılarla konuşan Marcelo'nun ekibi, gerekli yapı kurulduğunda 2018 yılından itibaren Brezilya 4. Ligi'nde mücadele etmeye başlayacak.

    TÜRKİYE İÇİN OYNARIM!
    'in "Milli takıma koyacak stoper bulamıyorum" sözleri için Beşiktaşlı Marcelo çarpıcı bir yorumda bulundu. Marcelo, Atınç'ın ve Trabzonlu Uğur'un çok iyi oyuncular olduğunu söyledikten sonra bombayı patlattı: "Bir de ben varım. Çağırsınlar Türkiye için oynarım, hem de gurur duyarım!"
    1. 22 Mart 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 01:40
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