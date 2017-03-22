Lyon’un gözü korktu

Beşiktaş’ın UEFA Avrupa Ligi çeyrek finaldeki rakibi Lyon’un yetkilileri, Türk taraftarların biletlerin büyük çoğunluğunu alması üzerine paniğe kapıldı.

UEFA Avrupa Ligi'nde çeyrek finalde karşılaşacağımız Olympique Lyon'da, biletlerin satışa sunulur sunulmaz yoğun ilgi gördüğü ve büyük çoğunluğunun şimdiden tükendiği belirtildi. Biletlerin Fransa ve komşu ülkelerde oturan gurbetçi Türk futbolseverler tarafından kapış kapış satın alınması, Lyon idarecilerinin kafasını karıştırdı.



Durumu fark ettikten sonra bilet satışlarını sadece kombine kart sahibi Lyon taraftarına çeviren Fransız kulübü yönetimi, "Her iki maçın da deplasman atmosferinde geçmemesi" için bu yola başvurduğu belirtiliyor. Sosyal medyada ise Beşiktaş'ın Lyon'da oynanacak olan maçın biletlerinin şimdiden karaborsaya düştüğü söylentileri dolaşırken, Stade de Lyon'da oynanacak ilk maçta tribünlerin büyük çoğunluğunun Türk seyircilerden oluşmasına artık kesin gözüyle bakılıyor.