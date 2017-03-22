Lyon’un gözü korktu
Beşiktaş’ın UEFA Avrupa Ligi çeyrek finaldeki rakibi Lyon’un yetkilileri, Türk taraftarların biletlerin büyük çoğunluğunu alması üzerine paniğe kapıldı.
Durumu fark ettikten sonra bilet satışlarını sadece kombine kart sahibi Lyon taraftarına çeviren Fransız kulübü yönetimi, "Her iki maçın da deplasman atmosferinde geçmemesi" için bu yola başvurduğu belirtiliyor. Sosyal medyada ise Beşiktaş'ın Lyon'da oynanacak olan maçın biletlerinin şimdiden karaborsaya düştüğü söylentileri dolaşırken, Stade de Lyon'da oynanacak ilk maçta tribünlerin büyük çoğunluğunun Türk seyircilerden oluşmasına artık kesin gözüyle bakılıyor.
- 22 Mart 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 01:57
- İstikrar abidesi Mas
Toplam 2
Yorum
ismail gerçekten çok kalite bir topçuymuş arjantinliler hep iyi çıkıyor
- Chedjou'dan ayrılık sinyali
Toplam 11
Yorum
kijhg yildiz derken? bence balta olarak duzeltmeniz lazim
- ''Adam gibi adam''
Toplam 5
Yorum
cevap hakkı 5 yıl öncenin burağı değil, bize patlar güç futbolu azalmış biri değil, ceza sahasını karıştıracak, sırtı dönük oynayacak 2 yaşgeçmemiş lz
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