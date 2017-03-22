''İstanbul’da rahatım''
Kartal’ın Hırvat stoperi Matej Mitrovic, “Türkiye’de sorun yaşamadım. İstanbul’da kendimi çok rahat hissediyorum, hiçbir korkum yok” dedi.
TUDOR İNŞALLAH İKİNCİ OLUR!
Siyah-beyazlılar'ın 23 yaşındaki genç yıldızı Mitrovic, G.Saray'ı çalıştıran vatandaşı İgor Tudor için de çarpıcı yorumda bulundu. Tudor'un kötü bir bir başlangıç yaptığını ifade eden Mitrovic, "Ancak sonuçta büyük bir kulüpte görev yapıyor. Galatasaray hızlı bir şekilde düzelecek ve üst sıralar için oynayacaktır. Galatasaray sezonu ikinci bitirirse, Tudor için mutlu olurum" diye konuştu.
- 22 Mart 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 01:30
- İstikrar abidesi Mas
Toplam 2
Yorum
ismail gerçekten çok kalite bir topçuymuş arjantinliler hep iyi çıkıyor
- Chedjou'dan ayrılık sinyali
Toplam 11
Yorum
kijhg yildiz derken? bence balta olarak duzeltmeniz lazim
- ''Adam gibi adam''
Toplam 5
Yorum
cevap hakkı 5 yıl öncenin burağı değil, bize patlar güç futbolu azalmış biri değil, ceza sahasını karıştıracak, sırtı dönük oynayacak 2 yaşgeçmemiş lz
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