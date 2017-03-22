 ''İstanbul’da rahatım'' – Fotomaç – 22 Mart 2017
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    22 Mart 2017, Çarşamba
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    ''İstanbul’da rahatım''

    ''İstanbul’da rahatım''

    Kartal’ın Hırvat stoperi , “Türkiye’de sorun yaşamadım. İstanbul’da kendimi çok rahat hissediyorum, hiçbir korkum yok” dedi.

    'ın ara transferde renklerine bağladığı Hırvat stoper Matej Mitrovic, Türkiye'de her açıdan mutlu olduğunu söyledi. Önceki gün Hırvatistan Milli Takımı'nın kampına katlan Mitrovic, Beşiktaş'a transfer olduğu günden beri ilk röportajını verdi. Hırvat oyuncu Beşiktaş için, "Türkiye'de güzel bir tempo yakaladım. Hiç problem yaşamadım. Şimdilik yeterli görmesem de performansımdan memnunum. Kulübümün bana inanması nedeniyle mutluyum. Kendimi burada rahat hissediyorum" dedi. Mitrovic, İstanbul için de "Dürüst olmak gerekirse nadiren dışarı çıkıyorum. Ama yürüyüşe çıktığımda, bir restorana ya da alışveriş merkezine gittiğimde kendimi gerçekten rahat hissediyorum. Tıpkı Hırvatistan'da olduğu gibi. Hiçbir korkum yok, olmasına da gerek yok" ifadelerini kullandı.

    TUDOR İNŞALLAH İKİNCİ OLUR!
    Siyah-beyazlılar'ın 23 yaşındaki genç yıldızı Mitrovic, G.Saray'ı çalıştıran vatandaşı İgor Tudor için de çarpıcı yorumda bulundu. Tudor'un kötü bir bir başlangıç yaptığını ifade eden Mitrovic, "Ancak sonuçta büyük bir kulüpte görev yapıyor. Galatasaray hızlı bir şekilde düzelecek ve üst sıralar için oynayacaktır. Galatasaray sezonu ikinci bitirirse, Tudor için mutlu olurum" diye konuştu.
    1. 22 Mart 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 01:30
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