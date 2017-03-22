 Cezalı diye üzüleyim mi? – Fotomaç – 22 Mart 2017
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    22 Mart 2017, Çarşamba
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    Cezalı diye üzüleyim mi?

    Cezalı diye üzüleyim mi?

    Lyon Teknik Direktörü , Fransa'nın 'Football Show' programına katıldı.

    Beşiktaş maçı için "İstanbul deplasmanında çılgın bir atmosferde oynayacağız ama biz böyle ortamları seviyoruz" diyen Genesio'ya, Aboubakar'ın cezası nedeniyle kendilerine karşı forma giyemeyecek olması da soruldu. Deneyimli çalıştırıcı gülümseyerek, "Bu duruma üzülmem gerekir mi, bilmiyorum" yanıtını verdi.
    1. 22 Mart 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 22:48
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