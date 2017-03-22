 Beşiktaş'tan kaleci atağı – Fotomaç – 22 Mart 2017
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    22 Mart 2017, Çarşamba
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    Beşiktaş'tan kaleci atağı

    Beşiktaş'tan kaleci atağı

    TFF 1'inci Lig'in yabancısız tek takımı ve başarılı ekiplerinden Altınordu'nun kalesini koruyan Kardeşler'in Beşiktaş'ın radarına girdiği bildirildi.

    Beşiktaş Akademi Kaleci Antrenörü Hakan Çalışkan'ın, 23 yaşındaki file bekçisini mercek altına aldığı öğrenildi. Sözleşmesi 31 Mayıs'ta bitecek , mukavele yenilemezse sezon sonunda serbest kalacak.
    1. 22 Mart 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 22:54
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