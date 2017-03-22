Beşiktaş'ın hayal kırıklığı Aras Özbiliz
Beşiktaş'ın 2015-2016 sezonu devre arasında transfer ettiği Aras Özbiliz, siyah-beyazlı takımda kendini kabul ettiremedi. Genç oyuncu bu sezon sadece 5 maçta forma giydi.
Hayal kırıklığı
Bir dönem geleceğin yıldızları arasında gösterilen ve Ajax eğitimi almış olan Aras Özbiliz, beklentileri henüz karşılayamadı. Genç futbolcu geçen sezonun devre arasında 1 milyon Euro bonservis bedeliyle Spartak Moskova'dan Beşiktaş'a transfer olmuştu. Sağ ve sol açıkta forma giyebilen Aras, istenen performansına ise bir türlü kavuşamadı. Siyah-beyazlı takıma geçen sene transfer olduktan sonra İspanyol ekibi Rayo Vallecano'ya kiralanan Aras, burada sadece 3 maçta forma giyebildi ve 1 asist yaptı. Sezon başında Beşiktaş ile hazırlık kampına katılan Aras, eylül ayında geçirdiği kemik ödemi sakatlığı nedeniyle 10 gün sahalardan uzak kalırken 2 maç kaçırdı. Henüz sakatlığını o dönemde yeni atlatan genç oyuncu ekim ayında ise omzundan sakatlandı ve 2 ay takımdan uzak kalarak 14 maç kaçırdı.
Aras Özbiliz, hem yaşadığı sakatlık sorunları nedeniyle hem de siyah-beyazlı takımda gösterdiği performans nedeniyle henüz kendini Teknik Direktör Şenol Güneş'e de gösterebilmiş değil. Genç oyuncunun önümüzdeki sezon siyah-beyazlı takımdan ayrılabileceği ön görülürken, bu ayrılığın futbolcunun isteğine göre ya kiralama yöntemine gidilmesi ya da bonservisi ile birlikte Aras Özbiliz'in başka bir kulübe verilmesi bekleniyor.
- 22 Mart 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 15:37
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Toplam 17
Yorum
Ali Cenkden birinci golcu olmaz bir degil iki glcu lazim altyapida. Enes var
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Toplam 72
Yorum
Erdoğan Avcı biz seni adam bilirdik seninde Mete Kalkavandan hiç farkın yokmuş bu sene böyle geldin seneye inşallah kümü düşersin
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Toplam 2
Yorum
Chuck 10 sene sonra verdiğiniz beleş araziyide satarlar devlete yine sıkıntı yok.bu kadar destegi göztepeye ver s ligini alır..
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