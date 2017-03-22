 Abou bakar Demba atar – Fotomaç – 22 Mart 2017
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    22 Mart 2017, Çarşamba
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    Abou bakar Demba atar

    Abou bakar Demba atar

    Beşiktaş’ın Gençlerbirliği maçında Kamerunlu golcünün kırmızı kart cezalısı olması nedeniyle, sakatlığı geçen ’nın görev yapması bekleniyor. Senegalli için 2 hazırlık maçı alındı.

    Süper Lig'de kritik haftalara giren Beşiktaş'ta gözler Demba Ba'ya çevrildi. Siyah-beyazlı takımın devre arasında kadroya dahil ettiği tecrübeli futbolcu, ligde kalan 9 haftada şans bulmak için çalışmalarını sürdürüyor. Ba, Yaşadığı ağır sakatlık nedeniyle yaklaşık 7 aydır sahalardan uzak kaldı. Siyah-beyazlı takıma transfer olmasının ardından toparlanma sürecinde ilk çalışmalarını ABD'de yapan , son haftalarda takımla antrenman yaparak form tutmaya gayret gösteriyor. Beşiktaş teknik heyeti, Demba Ba'nın son durumunu ilk olarak oynanacak hazırlık maçında görme fırsatı bulacak. Tecrübeli oyuncu, siyah-beyazlı ekibin 25 Mart Cumartesi günü Romanya'nın Astra Giurgiu takımıyla, 28 Mart Salı günü de Ümraniyespor'la yapacağı hazırlık karşılaşmasında görev alarak maç eksiğini gidermeye çalışacak.

    KALİTELİ ALTERNATİF
    Demba Ba; özellikle Cenk Tosun'un formsuz, Vincent Aboubakar'ın da cezalı olduğu kritik dönemlerde forma bekleyecek. Cenk Tosun, Beşiktaş'ın Süper Lig'de yaptığı son 6 maçta sadece bir kez rakip fileleri havalandırdı. Bu süreçte 3 gol bulan Aboubakar ise Antalyaspor maçında gördüğü kırmızı kartla cezalı duruma düştü. Demba Ba, bu iki oyuncunun istikrarsız performansının ardından şans arayacak.

    KARTAL'IN EN GOLCÜ İSMİYDİ
    Senegalli yıldız Demba Ba, Beşiktaş'ta forma giydiği ilk sezonda çok önemli istatistiklere imza atmıştı. 2014-15 sezonundaki lig mücadelesinde 18 gol atan Demba Ba, Avrupa kupalarında 8 ve Türkiye Kupası'nda bir gol kaydetti. Oynadığı bir sezonda 27 gole ulaşan tecrübeli oyuncu, geçen sezon 28 gol atan Mario Gomez'den önce Kara Kartal'ın en golcü yabancı oyuncu unvanını da almıştı. Demba, ayrıca Avrupa kupalarındaki 8 golüyle bu kulvarda bir sezonda en çok gol atan oyuncu durumuna gelmişti.

    9 RAKİBE DE 9 GOL ATTI
    Demba Ba, Beşiktaş'ın kalan 9 haftada karşılaşacağı rakiplerine daha önce 9 gol atma başarısı gösterdi. Beşiktaş, ligdeki son 9 haftada G.Birliği, Trabzon, Adana, Başakşehir, F.Bahçe, Bursa, Kasımpaşa, G.Antep ve Osmanlıspor ile karşılaşacak. Demba Ba, siyah-beyazlı takımdaki ilk sezonunda Kasımpaşa'ya 3, Trabzonspor ve Bursaspor'a ikişer gol atmıştı. Senegalli oyuncu, Beşiktaş'ın şampiyonluk yarışındaki rakibi Medipol Başakşehir karşısında ise 2014-2015'te bir kez gol sevinci yaşamıştı.
    1. 22 Mart 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 01:52
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