Abou bakar Demba atar
Beşiktaş’ın Gençlerbirliği maçında Kamerunlu golcünün kırmızı kart cezalısı olması nedeniyle, sakatlığı geçen Demba Ba’nın görev yapması bekleniyor. Senegalli için 2 hazırlık maçı alındı.
KALİTELİ ALTERNATİF
Demba Ba; özellikle Cenk Tosun'un formsuz, Vincent Aboubakar'ın da cezalı olduğu kritik dönemlerde forma bekleyecek. Cenk Tosun, Beşiktaş'ın Süper Lig'de yaptığı son 6 maçta sadece bir kez rakip fileleri havalandırdı. Bu süreçte 3 gol bulan Aboubakar ise Antalyaspor maçında gördüğü kırmızı kartla cezalı duruma düştü. Demba Ba, bu iki oyuncunun istikrarsız performansının ardından şans arayacak.
KARTAL'IN EN GOLCÜ İSMİYDİ
Senegalli yıldız Demba Ba, Beşiktaş'ta forma giydiği ilk sezonda çok önemli istatistiklere imza atmıştı. 2014-15 sezonundaki lig mücadelesinde 18 gol atan Demba Ba, Avrupa kupalarında 8 ve Türkiye Kupası'nda bir gol kaydetti. Oynadığı bir sezonda 27 gole ulaşan tecrübeli oyuncu, geçen sezon 28 gol atan Mario Gomez'den önce Kara Kartal'ın en golcü yabancı oyuncu unvanını da almıştı. Demba, ayrıca Avrupa kupalarındaki 8 golüyle bu kulvarda bir sezonda en çok gol atan oyuncu durumuna gelmişti.
9 RAKİBE DE 9 GOL ATTI
Demba Ba, Beşiktaş'ın kalan 9 haftada karşılaşacağı rakiplerine daha önce 9 gol atma başarısı gösterdi. Beşiktaş, ligdeki son 9 haftada G.Birliği, Trabzon, Adana, Başakşehir, F.Bahçe, Bursa, Kasımpaşa, G.Antep ve Osmanlıspor ile karşılaşacak. Demba Ba, siyah-beyazlı takımdaki ilk sezonunda Kasımpaşa'ya 3, Trabzonspor ve Bursaspor'a ikişer gol atmıştı. Senegalli oyuncu, Beşiktaş'ın şampiyonluk yarışındaki rakibi Medipol Başakşehir karşısında ise 2014-2015'te bir kez gol sevinci yaşamıştı.
- 22 Mart 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 01:52
- İstikrar abidesi Mas
Toplam 2
Yorum
ismail gerçekten çok kalite bir topçuymuş arjantinliler hep iyi çıkıyor
- Chedjou'dan ayrılık sinyali
Toplam 11
Yorum
kijhg yildiz derken? bence balta olarak duzeltmeniz lazim
- ''Adam gibi adam''
Toplam 5
Yorum
cevap hakkı 5 yıl öncenin burağı değil, bize patlar güç futbolu azalmış biri değil, ceza sahasını karıştıracak, sırtı dönük oynayacak 2 yaşgeçmemiş lz
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