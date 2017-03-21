 ''UEFA Kupası hayal değil!'' – Fotomaç – 21 Mart 2017
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    21 Mart 2017, Salı
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    ''UEFA Kupası hayal değil!''

    ''UEFA Kupası hayal değil!''

    Başkan , UEFA Avrupa Ligi Kupası'nı kazanmak için tüm güçleriyle mücadele edeceklerini söyledi.

    Orman, "Bu sene umutluyum. Lyon zor bir rakip ama Beşiktaş da kolay bir rakip değil. İnşallah turu geçen biz olacağız. Hayallerimize doğru gidiyoruz. UEFA Kupası'nı getirirsek daha güzel sonuç olacak" yorumunu yaptı. Başkan , Süper Lig şampiyonluk yarışı için de şu ifadeleri kullandı: "Başakşehir takdir ettiğimiz bir kulüp, çok severim. Mücadeleyi sahada veriyoruz. Onlar da istiyor, biz de istiyoruz."
    1. 21 Mart 2017, Salı
    2. Güncelleme: 02:08
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