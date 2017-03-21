Lyon’u geçerse kupa gelir!

Siyah-beyazlıların eski golcülerinden Les Ferdinand, “Beşiktaş bu turu geçecek olursa kupayı kazanmak için çok ciddi bir fırsatı var. Taraftarı muhteşem” ifadesini kullandı

Beşiktaş'ın eski golcü oyuncularından Les Ferdinand, "2. Futbol Zirvesi"nde önemli açıklamalarda bulundu. Beşiktaş'ı, Olympiakos maçında izlediğini ve haklı bir şekilde üst tura çıktıklarını belirten Ferdinand, "Çok zor rakip olan Lyon ile eşleştiler. Bu turu geçecek olurlarsa kupayı kazanmak için çok ciddi bir fırsatları var. Müthiş taraftarları, iyi bir takımları ve çok da iyi bir teknik direktörleri var. Yeni statlarını görmedim ama daha önceki geleneksel bir stattı. Fakat o zaman da atmosfer müthişti. Eminim şimdi de öyledir, hatta daha iyidir" dedi.



FUTBOLDA MANTIK İŞLEMEZ

Bu arada Lyon'da 3 yıl top koşturan ve daha sonra Barcelona'da efsane olan Eric Abidal de Beşiktaş-Lyon eşleşmesini değerlendirdi. Abidal, "İki takım da çok golcü. Türkiye'deki atmosferi çok iyi biliyoruz. İki fantastik maç seyredeceğiz. Lyon'a karşı asla neye önlem alman gerekir, bilemezsin. Takım oyunları çok iyi ama futbolda mantık işlemez. Beşiktaş her top için savaşarak oynamalı, bu eşleşmeyi geçmenin yolu bu" diye konuştu.