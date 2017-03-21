Lyon’u geçerse kupa gelir!
Siyah-beyazlıların eski golcülerinden Les Ferdinand, “Beşiktaş bu turu geçecek olursa kupayı kazanmak için çok ciddi bir fırsatı var. Taraftarı muhteşem” ifadesini kullandı
FUTBOLDA MANTIK İŞLEMEZ
Bu arada Lyon'da 3 yıl top koşturan ve daha sonra Barcelona'da efsane olan Eric Abidal de Beşiktaş-Lyon eşleşmesini değerlendirdi. Abidal, "İki takım da çok golcü. Türkiye'deki atmosferi çok iyi biliyoruz. İki fantastik maç seyredeceğiz. Lyon'a karşı asla neye önlem alman gerekir, bilemezsin. Takım oyunları çok iyi ama futbolda mantık işlemez. Beşiktaş her top için savaşarak oynamalı, bu eşleşmeyi geçmenin yolu bu" diye konuştu.
- 21 Mart 2017, Salı
- Güncelleme: 23:40
- Orman'dan Özbek'e transfer teklifi
Toplam 10
Yorum
Ahmet Bence başkanın bu egoluğu üç kulup arasında en başarızız kulubün beşiktaş olmasından dolayı.
- Ömer Ali-Bajic liste başında
Toplam 46
Yorum
ömer te. TakımındaTÜRKİYEYE GELMİŞ en iy yabancı i oyuncuyu harcayan .antreman metodu 5e-2 top çalışmasından ibaret bi adam nasıl başarılı olur nasl
- Trabzonspor'da N'Doye kendini buldu
Toplam 7
Yorum
bordom yabancıların bize ayak uydurması zaman alıyor ndoye ile bu durum anlaşılmış oldu, biz istiyoruz ki yattara gibi hemen bizden olsun.
Lyon’u geçerse kupa gelir! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.