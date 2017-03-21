Lyon - Beşiktaş maçına büyük ilgi
Lyon'un gözü korktu, Çeyrek Finalin her iki karşılaşması da deplasman maçı gibi olabilir
Fransa ve komşu ülkelerde oturan gurbetçi futbolseverler tarafından kapış kapış satın alınması Lyon idarecilerinin kafasını karıştırdı. Durumu fark ettikten sonra bilet satışlarını sadece kombine kart sahibi Lyon taraftarına çeviren Fransız kulübü yönetimi, "Her iki maçında deplasman atmosferinde geçmemesi" için başvurduğu belirtiliyor.
Sosyal medyada ise Beşiktaş'ın Lyon'da oynacak olan maç biletlerinin şimdiden karaborsaya düştüğü söylentileri dolaşıyor.
ATLETİCO MADRİD'DE LACAZETTE SESLERİ
Lyon'un büyük kozlarından olan ve bu sezon attığı 29 gol ile takımın dikkat çeken ismi Alexandre Lacazette'in yeni sezonda Atletico Madrid takımına transfer olacağı haberleri İspanya basınında yer aldı. Şubat ayı içinde menajeri ile birlikte İspanya'nın başkenti Madrid'e gidip Atleticolu yöneticileri ile görüştüğü söylenen Lacazette'in, Madrid temsilcisinden gelen transfer teklifine sıcak baktığı belirtiliyor.
- 21 Mart 2017, Salı
- Güncelleme: 12:56
- Beşiktaş'la Başakşehir arasında polemik başladı!
Toplam 47
Yorum
BJK İKİZİ TS PALA 61 : SEN KENDİNİ KURU FASULYEDEN Mİ ZANNEDİYORSUN. BJK NİN İKİZİ TS
- Beşiktaş'la Başakşehir arasında polemik başladı!
Toplam 47
Yorum
BJK--B. ŞEHİR KİM NE KONUŞURSA KONUŞSUN TÜRKİYE DE SENARYOSU YAZILMIŞ FUTBOL OYNANIYOR.KİM NE OLACAK HER ŞEY BELLİ BU SENARYO DA.
- THE END
Toplam 15
Yorum
Cenk Elbirliği ile bitirdiniz adamı şimdi mundar etmeye çalışıyorsunuz.Biten sizlersinizde ne koltuksa o koltuk bir türlü bırakıp gidemediniz
Lyon - Beşiktaş maçına büyük ilgi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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