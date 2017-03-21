Lyon - Beşiktaş maçına büyük ilgi

Fransa ve komşu ülkelerde oturan gurbetçi futbolseverler tarafından kapış kapış satın alınması Lyon idarecilerinin kafasını karıştırdı. Durumu fark ettikten sonra bilet satışlarını sadece kombine kart sahibi Lyon taraftarına çeviren Fransız kulübü yönetimi, "Her iki maçında deplasman atmosferinde geçmemesi" için başvurduğu belirtiliyor.

Sosyal medyada ise Beşiktaş'ın Lyon'da oynacak olan maç biletlerinin şimdiden karaborsaya düştüğü söylentileri dolaşıyor.

ATLETİCO MADRİD'DE LACAZETTE SESLERİ

Lyon'un büyük kozlarından olan ve bu sezon attığı 29 gol ile takımın dikkat çeken ismi Alexandre Lacazette'in yeni sezonda Atletico Madrid takımına transfer olacağı haberleri İspanya basınında yer aldı. Şubat ayı içinde menajeri ile birlikte İspanya'nın başkenti Madrid'e gidip Atleticolu yöneticileri ile görüştüğü söylenen Lacazette'in, Madrid temsilcisinden gelen transfer teklifine sıcak baktığı belirtiliyor.