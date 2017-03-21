Kartal'a 'evlat' darbesi!

Beşiktaş bu sezon üçüncü kez 'evlat' darbesi yerken, kayıp puan sayısı 6'ya yükseldi.

Geçen hafta Vodafone Arena'da Sergen Yalçın'ın çalıştırdığı Kayserispor'la 2-2 berabere kalan Kartal, bir başka efsanesi Rıza Çalımbay'ın başında bulunduğu Antalyaspor'a takıldı. Siyahbeyazlılar sezonun ilk yarısında ise İbrahim Üzülmez'in görev yaptığı Gençlerbirliği'ne (1-1) puan kaptırmıştı.