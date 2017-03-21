 Kartal'a 'evlat' darbesi! – Fotomaç – 21 Mart 2017
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    21 Mart 2017, Salı
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    Kartal'a 'evlat' darbesi!

    Kartal'a 'evlat' darbesi!

    Beşiktaş bu sezon üçüncü kez 'evlat' darbesi yerken, kayıp puan sayısı 6'ya yükseldi.

    Geçen hafta Vodafone Arena'da Sergen Yalçın'ın çalıştırdığı Kayserispor'la 2-2 berabere kalan Kartal, bir başka efsanesi Rıza Çalımbay'ın başında bulunduğu Antalyaspor'a takıldı. Siyahbeyazlılar sezonun ilk yarısında ise İbrahim Üzülmez'in görev yaptığı Gençlerbirliği'ne (1-1) puan kaptırmıştı.
    1. 21 Mart 2017, Salı
    2. Güncelleme: 02:02
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