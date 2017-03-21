Kalmak istemiyor mu?
Beşiktaş yönetici Umut Güner, Antalya maçının ardından sezon başında Aboubakar'ın transferi için birkaç görüştüğü menajeri Fabrice Picot'u aradı.
KIRMIZI YOK, CEZA VAR
Süper Lig'de emin adımlarla şampiyonluğa yürüyen Beşiktaş'ta, önceki akşam oynanan Antalyaspor maçında kırmızı kart gören Aboubakar yine gündemin ilk sırasına oturdu! Olympiakos rövanş maçında rakibine yaptığı hareket sonrası kırmızı kart gören ve sert eleştirilere maruz kalan Kamerunlu forvet, aradan 4 gün bile geçmeden bu kez de lig maçında ikinci sarı karttan kırmızı kart gördü ve takımını yine 10 kişi bıraktı. Aboubakar'a, UEFA Avrupa Ligi'ndeki kırmızı kartından dolayı ağır bir para cezası vermeyi planlayan yönetim bu cezaya Antalya maçındaki kartı ekleme kararı alsa da pozisyonla ilgili de serzenişte bulundu.
KAÇIŞI OLMAYACAK
Başkan Orman, konuyla ilgili olarak "Aslında Aboubakar iyi bir çocuk. İlk maçtaki yapmış olduğu hata çok yorum kaldırmayacak durumdaydı. Pazar akşamı verilen karar ise çok ağır. Orada kırmızı çıkmaz. Mete Kalkavan dürüst ve namuslu bir hakem. Onu Beşiktaşlılar ile özleştirdikleri için 'zıttı' hareketlerde bulundu, bu da bize zarar veriyor. Allah'tan kaybetmedik" derken; ceza konusunda ise "Beşiktaş'ın disiplin yönetmelikleri var. Ceza veriyorsak kamuoyu önünde yapmayız. Primi varsa cezası da var. Onu ödeyecekler. Bundan kaçışı yok" diye konuştu.
GÖRÜŞME ODASINDA
Dört gün arayla ikinci kez kırmızı kart gören Vincent Aboubakar, kulüp tarihinin en yüksek para cezasıyla karşı karşıya geldi. Kamerunlu oyuncuya hem UEFA Avrupa Ligi, hem Süper Lig hem de UEFA kuralları gereği kesilecek cezanın yaklaşık 300 bin euro civarında olması bekleniyor. Bu arada Kamerunlu oyuncu, bugün yapılacak yönetim kurulu toplantısında ifade verecek, hem Olympiakos hem de Antalyaspor maçlarında gördüğü kırmızı kartlar için kendisine verilecek cezanın indirilmesi için savunma yapacak. Beşiktaş'ta en son Manuel Fernandes ile Gökhan Töre yönetimin karşısına çıkmış ve kendilerini savunmuş; siyah-beyazlı yönetim iki oyuncuya da 'sorumsuzluklarının' nedenini sormuştu. Yönetim, Aboubakar'ın bugünkü savunmasının ardından nihai kararını açıklayacak.
- 21 Mart 2017, Salı
- Güncelleme: 02:06
- Orman'dan Özbek'e transfer teklifi
Toplam 10
Yorum
Ahmet Bence başkanın bu egoluğu üç kulup arasında en başarızız kulubün beşiktaş olmasından dolayı.
- Ömer Ali-Bajic liste başında
Toplam 46
Yorum
ömer te. TakımındaTÜRKİYEYE GELMİŞ en iy yabancı i oyuncuyu harcayan .antreman metodu 5e-2 top çalışmasından ibaret bi adam nasıl başarılı olur nasl
- Trabzonspor'da N'Doye kendini buldu
Toplam 7
Yorum
bordom yabancıların bize ayak uydurması zaman alıyor ndoye ile bu durum anlaşılmış oldu, biz istiyoruz ki yattara gibi hemen bizden olsun.
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