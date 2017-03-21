Kalkavan’dan çifte standart
Mete Kalkavan, Vincent Aboubakar’a kart gösterdiği pozisyonun aynısının yaşandığı Akhisar-Trabzonspor karşılaşmasında ise kart çıkarmadı
Hakem Mete Kalkavan'ın bu kararı sonrasında ise benzer bir pozisyonda verdiği kararı gündeme geldi. Kalkavan'ın 2013-2014 sezonunda Akhisar Bld-Trabzonspor maçında benzer bir pozisyonda kart göstermediği ortaya çıktı. Akhisar'dan Bruno Mezenga, Trabzonspor kalecisi Onur Kıvrak'ın oyunu başlatmasına engel olurken; Mezenga'ya çarpan top ağlarla buluşmuştu. Hakem Mete Kalkavan ise oyunu durdurup endirekt serbest vuruş verirken, kart göstermemişti!..
- 21 Mart 2017, Salı
- Güncelleme: 02:06
- Orman'dan Özbek'e transfer teklifi
Toplam 10
Yorum
Ahmet Bence başkanın bu egoluğu üç kulup arasında en başarızız kulubün beşiktaş olmasından dolayı.
- Ömer Ali-Bajic liste başında
Toplam 46
Yorum
ömer te. TakımındaTÜRKİYEYE GELMİŞ en iy yabancı i oyuncuyu harcayan .antreman metodu 5e-2 top çalışmasından ibaret bi adam nasıl başarılı olur nasl
- Trabzonspor'da N'Doye kendini buldu
Toplam 7
Yorum
bordom yabancıların bize ayak uydurması zaman alıyor ndoye ile bu durum anlaşılmış oldu, biz istiyoruz ki yattara gibi hemen bizden olsun.
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