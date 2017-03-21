 Kalkavan’dan çifte standart – Fotomaç – 21 Mart 2017
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    21 Mart 2017, Salı
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    Kalkavan’dan çifte standart

    Kalkavan’dan çifte standart

    , Vincent ’a kart gösterdiği pozisyonun aynısının yaşandığı Akhisar-Trabzonspor karşılaşmasında ise kart çıkarmadı

    Beşiktaş önceki akşam Antalyaspor deplasmanında golsüz berabere kalırken, 'ın gördüğü kırmızı kart tartışma konusu oldu. Siyah-beyazlı oyuncu, 60. dakikada ilk sarı kartını görürken, 64. dakikada ise Antalyaspor kalecisi Ferhat Kaplan'ın oyunu başlatmasını engellediği gerekçesiyle ikinci sarı karttan kırmızı kart gördü.

    Hakem 'ın bu kararı sonrasında ise benzer bir pozisyonda verdiği kararı gündeme geldi. Kalkavan'ın 2013-2014 sezonunda Akhisar Bld-Trabzonspor maçında benzer bir pozisyonda kart göstermediği ortaya çıktı. Akhisar'dan Bruno Mezenga, Trabzonspor kalecisi Onur Kıvrak'ın oyunu başlatmasına engel olurken; Mezenga'ya çarpan top ağlarla buluşmuştu. Hakem Mete Kalkavan ise oyunu durdurup endirekt serbest vuruş verirken, kart göstermemişti!..
    1. 21 Mart 2017, Salı
    2. Güncelleme: 02:06
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