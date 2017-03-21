Fabri hedef büyüttü!
Kartal'ın başarılı file bekçisi Fabricio, hedefini büyük tutuyor. İspanyol kaleciyi şaha kaldıran ise İspanya Milli Takımı'nın hocası Lopetegui'nin kendisini izlemeye alması oldu.
MÜZMİN SAKATTAN KURTARICI FABRİ'YE
Beşiktaş'ın 29 yaşındaki file bekçisi Fabricio, performansıyla takdir topluyor. Siyah-beyazlılar Fabri ile daha Deportivo'da oynarken protokol imzalamış fakat çapraz bağlarının kopması nedeniyle sözleşmesi dondurulmuştu. Protokole de "12 ay içinde sahalara dönemezse anlaşma iptal olur" maddesi konulmuştu. Bazı yöneticiler "Bu adam müzmin sakat, almayalım" demesine rağmen Başkan Orman, Fabri'ye imza attırmıştı. Bu sezon 3. haftada Tolga'dan aldığı formayı sırtından çıkartmayan Fabri 33 maça çıktı, 10 maçı gol yemeden tamamladı; hiç sakatlanmadı.
- 21 Mart 2017, Salı
- Güncelleme: 02:01
- Orman'dan Özbek'e transfer teklifi
Toplam 10
Yorum
Ahmet Bence başkanın bu egoluğu üç kulup arasında en başarızız kulubün beşiktaş olmasından dolayı.
- Ömer Ali-Bajic liste başında
Toplam 46
Yorum
ömer te. TakımındaTÜRKİYEYE GELMİŞ en iy yabancı i oyuncuyu harcayan .antreman metodu 5e-2 top çalışmasından ibaret bi adam nasıl başarılı olur nasl
- Trabzonspor'da N'Doye kendini buldu
Toplam 7
Yorum
bordom yabancıların bize ayak uydurması zaman alıyor ndoye ile bu durum anlaşılmış oldu, biz istiyoruz ki yattara gibi hemen bizden olsun.
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