 Fabri hedef büyüttü! – Fotomaç – 21 Mart 2017
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    21 Mart 2017, Salı
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    hedef büyüttü!

    Fabri hedef büyüttü!

    Kartal'ın başarılı file bekçisi Fabricio, hedefini büyük tutuyor. İspanyol kaleciyi şaha kaldıran ise İspanya Milli Takımı'nın hocası 'nin kendisini izlemeye alması oldu.

    , yakın çevresine "Hedefim Rusya 2018'de İspanya Milli Takımı'nda olmak" yorumunu yapıyor.

    MÜZMİN SAKATTAN KURTARICI FABRİ'YE
    Beşiktaş'ın 29 yaşındaki file bekçisi Fabricio, performansıyla takdir topluyor. Siyah-beyazlılar Fabri ile daha Deportivo'da oynarken protokol imzalamış fakat çapraz bağlarının kopması nedeniyle sözleşmesi dondurulmuştu. Protokole de "12 ay içinde sahalara dönemezse anlaşma iptal olur" maddesi konulmuştu. Bazı yöneticiler "Bu adam müzmin sakat, almayalım" demesine rağmen Başkan Orman, Fabri'ye imza attırmıştı. Bu sezon 3. haftada Tolga'dan aldığı formayı sırtından çıkartmayan Fabri 33 maça çıktı, 10 maçı gol yemeden tamamladı; hiç sakatlanmadı.
    1. 21 Mart 2017, Salı
    2. Güncelleme: 02:01
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